В России отмечают праздник Крещение Господне

19 января в России отмечают Крещение, причем, как православные, так и все, кого захватила идея зимнего экстрима - желания окунуться в ледяную прорубь, или хотя бы получить в храме святую воду. Загодя, самыми первыми, о проделанной работе рапортует МЧС: сколько и в каких муниципальных районах, округах, вырублено и оборудовано прорубей (иорданей), кто не охвачен. Эстафету подхватывает служба "скорой помощи", докладывая об организации круглосуточных дежурств в "местах исполнения обряда".

Государственная Инспекция по Маломерным Судам (ГИМС) сообщает о мобилизации всех групп патрульного, технического и инспекторского надзора. Журналисты в победном жанре "Первомай шагает по планете" бесперебойно доставляют изумленным читателям все новые и новые заметки о том, как проходит вновь обретенное то ли народное празднование, то ли всеобщее бедствие. А перепуганные медики, предчувствуя трагические последствия "религиозного разгула", в экстренных интервью тщетно пытаются предупредить об опасностях остановок сердца, инсультов и вообще переохлаждений… Все-таки не в Палестинах живем! Но, куда там!

Политики, демонстрируя железное здоровье и единство с народом позируют на камеры ТВ. Простые граждане - на видео друзей: для себя и для YouTubе. А бедовые девчата топлесс и, кстати, без крестов, просто услаждают взоры всех желающих.

Шуму много, шоу хоть отбавляй. Только никакого отношения к празднику Святого Богоявления, или Крещения Господня эта вакханалия не имеет. Удивительно, но если решиться и оторваться от телевизора, ленты новостей, взять и придти в храм, мы увидим, что происходящее там и близко не сочетается с медийной шумихой под названием "Встречаем Крещение".

Крещение Господне, или Богоявление, а именно так называется сегодняшний день, - праздник, установленный в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан, когда людям впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога - Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Отсюда главное название праздника Крещения - Святое Богоявление.

Крещение как омовение водой для снятия грехов было известно очень давно. Но то Крещение, которое вспоминают сегодня, особенное. За полгода до рождения Иисуса в бездетной семье престарелого праведника священника Захарии родился долгожданный сын Иоанн. По промыслу Божьему Иоанн избежал участи младенцев, убитых в Вифлееме и его окрестностях приспешниками царя Ирода. Иоанн рос в пустыне и готовил себя к служению Богу: известно, что он носил грубую одежду из верблюжьего волоса и питался диким медом и акридами - саранчой. Пустынником Иоанн был до тридцати лет, пока Господь не призвал его на проповедь. Сам Иоанн говорил о себе так: "Я глас вопиющего в пустыне!", и здесь под пустыней подразумевается не безводное и глухое место, где он провел начало своей жизни, а сердца человеческие, остающиеся равнодушными к Божьему Слову. Главная задача пророка Иоанна Крестителя была - подготовить людей к принятию Спасителя и указать, Кто Он. Поэтому Иоанна и называют Предтечей - предшественником.

Перед праздником омовения народ иудейский обычно выходил к нижнему течению реки Иордан, ближе к месту, где Иордан впадает в Мертвое море. Люди омывали себя водой, полагая, что та унесет их грехи вниз, в Мертвое море, а они станут чище. Здесь и начал свою проповедь Иоанн Креститель, говоривший, что прежде внешнего омовения надо очиститься внутренне, нравственно - покаяться в своих грехах, чтобы приготовить себя к принятию Мессии, Спасителя. Выйдя к народу, крестя его во очищение грехов, Иоанн Креститель проповедовал: "Идет за мною Сильнейший меня, Тот, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым". Так Иоанн крестил - водой, в покаяние, и к нему выходили люди со всего Иерусалима, всей Иудеи, и принимали от него крещение в реке Иордан, исповедуя при этом свои грехи.

И вот во время такого крещения из Галилеи к Иоанну приходит Иисус - чтобы тоже принять крещение в покаяние. Но, Иоанн - пророк, он смущен, он понимает, что Тот, Кто перед ним безгрешен. Иоанн возражает Иисусу: "Это мне бы надо принять крещение от Тебя, а не Тебе от меня!" Но Иисус отвечает: "Не противься: так нам надлежит исполнить всякую правду". Иоанн слушается Иисуса и совершает Крещение.

И когда Иисус принял Крещение, и поднялся из иорданских вод, небеса развезлись и Дух Божий, словно горлица ниспустился на Иисуса, и был голос с небес, вещавший: "Это - Сын Мой возлюбленный, и в Нём - Моё благоволение". Так, исполнилась правда, так было явлено, что Иисус - это Сын Божий. И, одновременно, людям были явно открыты все Три Лица Святой Троицы: Бог Отец гласом с Неба, Бог Сын - Иисус Христос, выходящий из воды, и Бог Дух Святой.

Обратите внимание, Христос, безгрешный по Своей природе, вступает в воды реки Иордан, в которой люди смывали свои грехи, и этим Он смиренно соединяет Себя с нами, Свою судьбу с судьбой человеческой. Он погружается в эти воды и так становится ближе нашему греху, нашему падению, нашей человеческой смертности.

Крестясь, Иисус указывает всем нам путь ко спасению и Своим Крещением освящает все водное естество, сообщая воде ее первичную чистоту. Когда сейчас, после пришествия Христа, мы крестимся, то это уже не просто снятие грехов, не просто крещение в покаяние, это Таинство, в котором участвует Дух Святой, который сообщает крестящемуся благодать Божью, поэтому мы и говорим, что крещение - это духовное рождение человека. Человек приобретает возможность иметь жизнь вечную, и этот путь указал ему Сам Христос.

Что касается народного обычая окунаться в ледяную прорубь в день Крещения, получившего в наши дни непонятно широкое распространение, то он имеет языческие корни и далек от церковного понимания праздника Богоявления, или Крещения.