В Сеуле вновь закрыли главный каток из-за смога

Южная Корея вновь оказалась под плотным покрывалом ядовитого смога, что заставило власти призвать людей поменьше появляться на улице.

Согласно данным на два часа дня по местному времени (8 утра по Москве), в центре Сеула содержание вредных для здоровья микрочастиц РМ 2,5 составляет 178 мкг/м³, тогда как Всемирная организация здравоохранения считает безопасным для здоровья среднесуточный уровень в 25 мкг/м³.

Из-за смога в южнокорейской столице прекращена работа главного открытого ледового катка, который находится перед мэрией. Пользоваться им запрещают, когда содержание РМ 2,5 превышает уровень в 75 мкг/м³ в течение двух часов подряд. Кроме того, всем разосланы рекомендации не выходить на улицу и воздержаться от любой деятельности на открытом воздухе либо, если не избежать появления на улице, использовать маски и респираторы.

Отметим, что несколько дней назад смог в течение пяти дней подряд висел над Сеулом и вот теперь он вернулся. Как утверждают в Корее, основная часть этих частиц принесена из Китая.

По словам медиков РМ 2,5 опасны тем, что провоцируют развитие сердечно-сосудистых, легочных заболеваний, а также повышают опасность возникновения рака легких, в целом, сокращая продолжительность жизни людей.