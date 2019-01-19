В Сирию вернулись более полторы тысячи беженцев

За минувшие сутки в Сирию вернулись более полутора тысяч беженцев. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. А в места постоянного проживания внутри страны вернулись в течение суток 158 человек.

Как поясняют в центре по примирению, беженцы возвращаются из Ливана и Иордании. В свою очередь, инженерные подразделения продолжают в Сирии работы по разминированию: за сутки уничтожены 35 взрывоопасных предметов, в том числе два самодельных взрывных устройства.