В США неизвестный похитил 450 комиксов о Бэтмене

Почти 450 комиксов о Бэтмене похитили в городе Бока-Ратон (штат Флорида).

Владелец коллекции Рэнди Лоуренс обнаружил пропажу 9 января и сразу обратился в полицию. По его словам, замки в помещение, где находились комиксы, не были взломаны, но с потолка свисал провод, а это значит, что злоумышленник проник через крышу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наблюдения.

Пострадавший обратился к местным жителям с просьбой помочь. "Рано или поздно кому-то может поступить предложение купить их", - подчеркнул Лоуренс.

Коллекция стоимостью 1,4 миллиона долларов включала даже ранние выпуски "Бэтмена", изданные в 1940-х годах.