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Рубрика: В мире

В субботу во Франции пройдет 10-ый день протестов "желтых жилетов"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Несмотря на начавшиеся во Франции общенациональные дебаты по острым социально-экономическим проблемам, старт которым в нормандском городке Гран-Буртерульде дал президент Эмманюэль Макрон, "желтые жилеты" решили не отказываться от очередного, десятого по счету дня протестных действий.

Они пройдут как в столице, так и в других городах страны. Наиболее массовые манифестации должны состояться в Бордо, Лионе, Тулузе, Лилле, Нанси, Руане.

В связи с этим властями мобилизованы 80 тысяч полицейских и жандармов. В городе на Сене общественный порядок будут обеспечивать пять тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Фото: EPA
Во Франции начались дебаты для выхода из "желтого кризиса"

По сведениям, полученным в столичной префектуре полиции, в центре города устанавливаются зоны безопасности, которые включают в себя Елисейские поля, периметр вокруг Елисейского дворца, зданий Национального собрания и Сената, ряд правительственных учреждений.

Ожидается, что в Париже местами сбора неформалов станут площадь Бастилии, а также Эспланада Инвалидов на левом берегу Сены. Один из лидеров "желтых жилетов" 33-летний Эрик Друэ призвал своих единомышленников принести на Эспланаду цветы и свечи в память о погибших с начала кампании протестов неформалов. По некоторым данным, за последние два месяцы в основном в ходе блокирования автомобильных дорог и транспортных развязок погибли десять человек. Еще около 1600 французов получили травмы различной степени тяжести во время столкновений манифестантов с полицией.

Фото: EPA
84 тысячи "желтых жилетов" участвовали в очередной протестной субботе

Накануне нынешней протестной акции руководитель Национальной полиции Эрик Морван предупредил своих подчиненных о необходимости осторожного использования ружей, стреляющих резиновыми пулями. В специальном циркуляре он подчеркнул, что их можно пускать в ход только в том случае, если стражи закона подвергаются нападению со стороны манифестантов. При этом Эрик Морван указал, что выстрелы не должны производиться в голову.

Ранее здесь возникла полемика вокруг резиновых пуль, которыми в ряде столкновений  несколько десятков участников протестов получили травмы и были госпитализированы.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже РГ-Фото
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