Во Франции журналисты провели митинг против насилия в их адрес

Два десятка журналистов французских СМИ, освещающих манифестации "желтых жилетов", устроили в Париже на площади Республики митинг.

Они потребовали как от неформалов, так и от полиции положить конец нападениям, угрозам и оскорблениям в их адрес во время протестных акций, регулярно проходящих как во французской столице, так и в других городах страны.

Этот митинг был инициирован профсоюзом работников СМИ, а также международной организацией "Репортеры без границ". Выступивший на нем генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делор потребовал от властей провести расследование случаев агрессии против журналистов и наказать виновных.

"Протестующие имеют право на публичные манифестации, но и у журналистов есть свое законное право - информировать граждан о важных событиях, происходящих в стране", - заявил он.