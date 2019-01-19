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Рубрика: В мире

Во время "шатдауна" госслужащие США смогут бесплатно ходить в театр

Государственные служащие США, оставшиеся без зарплаты в период приостановки работы федерального правительства, могут бесплатно сходить в театр или пожить в отелях Нью-Йорка.

Метрополитен-опера предложила чиновникам, которых коснулся "шатдаун", бесплатно посетить представления с 19 января до 31 января. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт главной музыкальной сцены Нью-Йорка. Любой служащий может получить два билета при наличии удостоверения с работы. На выбор предлагаются 12 постановок, среди которых "Пеллеас и Мелизанда", "Кармен", "Иоланта".

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Поддержала оставшихся без зарплаты госслужащих и ассоциация отелей Нью-Йорка. В качестве жеста доброй воли она объявила о том, что предоставит бесплатные номера всем, кому понадобится приехать в Нью-Йорк в связи с "личными проблемами". "Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить жилье на ограниченной основе тем, кто крайне в этом нуждается", - говорится в заявлении ассоциации.

Напомним, в правительстве США ряд ведомств работает в сокращенном режиме  с 22 декабря. Среди них: госдепартамент, министерства юстиции, внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства. Все это время около 800 тысяч госслужащих либо трудятся без оплаты (если их работа считается важной для нацбезопасности), либо отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Причина - разногласия президента США и демократов по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а представители Демократической партии в Конгрессе выступают против.

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