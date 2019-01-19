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Вышел зловещий тизер ремейка "Кладбища домашних животных"

Новости
    19.01.2019, 13:32
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Paramount Pictures обнародован жутенький и атмосферный ТВ-спот (рекламный ролик для телевидения) экранизации одного из самых страшных и в целом удачных произведений "короля ужасов" Стивена Кинга - "Кладбища домашних животных".

Режиссеры перепевки - Кевин Колш и Деннис Уидмайер (сериал "Крик"), сценарий - Мэтт Гринберг ("Седьмой сын", "1408") и Дэвид Кайганич ("Суспирия").

В ролях: Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис"), сыгравший Луиса Крида, Эми Сейметц ("Чужой: Завет", "Очень странные дела") - Рэйчел Крид, и Джон Литгоу ("Третья планета от Солнца", "Декстер", "Корона") - Джуд Крэндалл.

Фото: youtube.com/ STARZ
Вышел трейлер психоделического сериала Now Apocalypse

Оригинальный роман "короля" был впервые опубликован в 1983 году. По его сюжету, семейная пара с двумя детьми перебирается в небольшой город и селится поодаль от кладбища, куда закапывают усопших домашних питомцев. После чего события начинают разворачиваться по максимально угрюмому и трупному сценарию - с возвращением живых мертвецов. Поскольку погост расположен, конечно же, там, где раньше было индейское погребалище.

Российская премьера - 18 апреля.

Первый утробный трейлер картины можно посмотреть здесь.

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