Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США

Россиянин Александр Жуков, которого американские власти обвиняют в мошенничестве, экстрадирован из Болгарии в США. Сейчас мужчина находится в тюрьме Бруклина. В ближайшее время его посетят сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке и окажут всю необходимую помощь.
Жуков был задержан в ноябре прошлого года. Ему предъявлены обвинения в совершении компьютерного мошенничества. Действовал он не в одиночку, а в составе группы, в которую вошли еще пятеро россиян и двое граждан Казахстана.
Экстрадированный из Болгарии в США российский гражданин А.Жуков содержится в тюрьме Бруклина, штат Нью-Йорк. В ближайшее время сотрудники @rcgNewYork посетят соотечественника в тюрьме. Окажут ему все необходимое консульское содействие— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 18 января 2019 г.
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