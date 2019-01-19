Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США

Россиянин Александр Жуков, которого американские власти обвиняют в мошенничестве, экстрадирован из Болгарии в США. Сейчас мужчина находится в тюрьме Бруклина. В ближайшее время его посетят сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке и окажут всю необходимую помощь.

Жуков был задержан в ноябре прошлого года. Ему предъявлены обвинения в совершении компьютерного мошенничества. Действовал он не в одиночку, а в составе группы, в которую вошли еще пятеро россиян и двое граждан Казахстана.