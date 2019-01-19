Задержаны подозреваемые во взрыве пиротехники у храма в Сумах

В Сумах задержали двоих местных жителей по делу о взрыве пиротехники у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Как отмечается, с задержанными проводятся следственные действия. У одного из них изъяли аналогичное пиротехническое устройство, которое было задействовано у храма. Инцидент произошел накануне во время вечернего богослужения. По счастливой случайности никто не пострадал.

Это уже не первая попытка нападения на церкви канонической УПЦ на Украине. В октябре прошлого года полиция задержала большую группу националистов возле Киево-Печерской лавры.