Захвативший заложницу в клинике Германии мужчина задержан

Германская полиция арестовала 40-летнего мужчину, который ранее взял в заложницы пациентку в клинике. Инцидент произошел в баварском районе Деггендорф.
В пятницу вооруженный двумя ножами злоумышленник забаррикадировался с пострадавшей в одном из помещений лечебного учреждения. Полицейским удалось выйти на контакт с мужчиной и нейтрализовать его, пишет ТАСС.
В результате операции никто серьезно не пострадал. Эвакуированные ранее пациенты смогли вернуться в свои палаты.
Мотивы действий злоумышленника пока неизвестны, никаких требований он не выдвигал, связи с терроризмом не выявлено.