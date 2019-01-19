Захвативший заложницу в клинике Германии мужчина задержан

Германская полиция арестовала 40-летнего мужчину, который ранее взял в заложницы пациентку в клинике. Инцидент произошел в баварском районе Деггендорф.

В пятницу вооруженный двумя ножами злоумышленник забаррикадировался с пострадавшей в одном из помещений лечебного учреждения. Полицейским удалось выйти на контакт с мужчиной и нейтрализовать его, пишет ТАСС.

В результате операции никто серьезно не пострадал. Эвакуированные ранее пациенты смогли вернуться в свои палаты.

Мотивы действий злоумышленника пока неизвестны, никаких требований он не выдвигал, связи с терроризмом не выявлено.