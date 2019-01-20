Американки вышли на марши протеста против Трампа

"Женские марши" протеста прошли в субботу во многих американских городах. Активистки выступают за права женщин, расовых и сексуальных меньшинств. Также они протестуют и против политики Дональда Трампа. В более широком смысле либеральные американцы протестуют против консервативных подходов поддерживающей его республиканской партии к укладу жизни и вопросам полового равенства.

Акция проходит уже в третий раз, напоминает РИА Новости. В Нью-Йорке в шествии приняли участие несколько сотен человек. В Вашингтоне в марше участвовали пять тысяч человек. Все они "сталкиваются с растущей дискриминацией, социальным и политическим давлением".

Несмотря на спад активности протестов, их организаторы за прошедшие два года достигли ряда своих политических целей. В палату представителей было избрано рекордное число женщин - более 130.