Большунов взял два "серебра" на этапе Кубка мира

Российские лыжники ударно провели этап Кубка мира в эстонском Отепя.

У мужчин отличился Александр Большунов. Вчера он завоевал "серебро" в классической гонке на 15 километров, пропустив вперед себя только финна Иво Нисканена.

Днем ранее Большунов стал вторым в спринте, проиграв лишь норвежцу Йоханнесу Клэбо. Скандинав опережает Александра Большунова и в общем зачете Кубка мира. У Клэбо, который возглавляет генеральную классификацию, 1034 очка, у россиянина, идущего вторым, - 910.

Под стать Большунову выступила Наталья Непряева. По итогам двух гонок в Отепя 23-летняя спортсменка завоевала две медали: "бронзу" на дистанции 10 км классическим ходом и "серебро" в спринте.

В общем зачете Кубка мира Непряева уверенно идет второй с 1021 очками. Возглавляет классификацию норвежка Остберг Ингвилд Флюгстад (1197).