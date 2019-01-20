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20.01.2019 15:07
Рубрика: В мире

Der Spiegel: В "томос-тур" Порошенко отправился "в надежде на чудо"

Текст: Константин Волков

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов, назначенных на 31 марта, стал ездить по Украине "по заданию Господа", надеясь на чудо, иронизирует немецкий журнал Der Spiegel.

Как пишет издание, у Порошенко "едва ли остались шансы на победу", поэтому он ведет избирательную кампанию в церквях, напоминая прихожанам о дарованном Вселенским Константинопольским патриархатом томосе о создании на Украине автокефалии.

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"Эта грамота, - считает журналист немецкого издания, - едва ли не последний шанс для Порошенко избежать поражения". Причина в том, что помимо томоса ему нечего предъявить избирателям, считает Der Spiegel. "Избиратели после его вступления в должность стали беднее, война на востоке Украины так и не прекратилась, он затягивал проведение реформ", отмечается в материале.

Что касается церкви, то, как отмечает немецкое издание, Украинская православная церковь Московского патриархата показала замечательную сплоченность, из примерно 12 тысяч приходов в вновь созданную Православную церковь Украины перешли считанные десятки и один епископ, митрополит Винницкий, давний друг Порошенко.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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