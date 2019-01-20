Для жителей РФ составлена карта-расписание с полнолунием 2019 года

До начала полного затмения Луны, которое состоится 21 января, остались считанные часы. Полную фазу астрономического явления смогут наблюдать жители практически всей территории страны с 6:34 по 9:51 по московскому времени. Для удобства наблюдателей составлена интерактивная карта, с помощью которой жители регионов смогут узнать начало лунного затмения.

Как сообщает Московский планетарий, в это время Луна пройдет по орбите довольно близко к Земле и ее видимый диаметр увеличится примерно на восемь процентов.

"Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты! Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок", - говорится в официальном сообщении.

Во время затмения Луна окажется в созвездии Рак. Справа от нее будут располагаться яркие звезды Кастор и Поллукс созвездия Близнецы, еще севернее Капелла (Возничий), а на западе яркий Регул (Лев).

Хотя жители России смогут повсеместно наблюдать лунное затмение, но лучше всего его будет видно в Северо-Западной части России. По информации астрономов, теневое затмение будет видно с начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах Европейской части России. Конец затмения можно увидеть на восходе Луны уже вечером 21 января на крайнем северо-востоке России.