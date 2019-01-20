Два человека погибли и 14 пострадали при пожаре в Куршавеле

Крупный пожар произошел на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах. В результате происшествия не менее двух человек погибли, еще четырнадцать пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM, пожар вспыхнул в воскресенье примерно в 04:30 по парижскому времени (06:30 по московскому времени) на двух этажах здания, где проживали порядка 60 сезонных работников. Прибывшие спасатели незамедлительно эвакуировали всех находящихся в здании. С пламенем боролись свыше 70 пожарных. Его распространение остановили только спустя несколько часов.

В настоящее время состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое. Все они госпитализированы.

Следователи выясняют причину ЧП. На место трагедии прибыли представители местных властей.