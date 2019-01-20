Экваториальная Гвинея внесла в повестку Совбеза ООН ситуацию в Косово

Небольшое государство из Центральной Африки - Экваториальная Гвинея, которая будет в следующем месяце председательствовать в Совете Безопасности ООН, внесла в повестку заседания организации, намеченного на 7 февраля, вопрос о ситуации в Косово. Об этом 20 января сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

"Экваториальная Гвинея держится геройски. Они (ее представители) поставили ситуацию в Косово на повестку дня, несмотря даже на то, что США и Великобритания были категорически против. В ходе дальнейших обсуждений посмотрим, будут ли они требовать голосования", - цитирует главу сербского МИД агентство Tanjug.

Ивица Дачич также отметил, что указанное африканское государство не стало признавать самопровозглашенное Косово.

Между тем в середине декабря 2018 года на чрезвычайном заседании Совета Безопасности заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа напомнил, что 14 декабря Ассамблея Косово приняла три закона, один из которых касается значительных изменений мандата и роли сил безопасности края.

Жан-Пьер Лакруа сообщил, что это решение вызвало обеспокоенность у Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который призвал все стороны "проявить сдержанность и не предпринимать действий, которые могут повысить напряженность и привести к дальнейшему откату назад" в том, что касается процесса нормализации отношений между Белградом и Приштиной, который инициировал Евросоюз. Глава ООН в специальном заявлении напомнил, что по решению Совбеза, функцией обеспечения безопасности в крае наделены Миссия Европейского союза по вопросам безопасности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС) и "любые ограничения, касающиеся выполнения ими своих обязанностей, противоречат этой резолюции". В числе других тревожных событий Лакруа назвал повышение тарифов на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины с 10 до 100 процентов.

Напомним, Совет Безопасности ООН состоит из пятнадцати членов. Великобритания, КНР, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совета. Десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года - по пять ежегодно. Сейчас в Совете, кроме постоянных членов, заседают представители Бельгии, Доминиканской Республики, Германии, Индонезии, Кот-д'Ивуара, Кувейта, Перу, Польши, Экваториальной Гвинеи и Южной Африки.

При этом каждый член Совбеза поочередно председательствует в нем в течение одного месяца, причем выбор председательствующих в Совете государств-членов проводится в английском алфавитном порядке: в январе - Доминиканская Республика, а в феврале - Экваториальная Гвинея и т.д.