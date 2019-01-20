Федеральная нотариальная палата направила в Министерство юстиции России список нотариальных действий, которые предлагается проводить в удаленном доступе - через интернет. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью "РГ" президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. В режиме онлайн граждане смогут, например, зафиксировать факт троллинга в Сети для суда, получить исполнительную надпись для взыскания долга или оформить нотариально заверенный перевод документа.

Константин Анатольевич, в последнее время на самых разных площадках не раз звучала идея, мол, было бы неплохо совершать некоторые нотариальные действия удаленно, без визита к нотариусу. Такое в принципе возможно?



Константин Корсик: Да, безусловно.

За год нотариусами России было совершено более 20 тысяч обеспечений доказательств в интернете, в том числе зафиксированы факты оскорблений

А когда-нибудь это будет?



Константин Корсик: Сейчас разрабатывается инициатива, предполагающая распространение удаленного формата получения услуги на определенные виды нотариальных действий. На сегодняшний день перечень таких действий представлен нами на согласование Министерству юстиции РФ. Он составлялся с учетом важного фактора: в ходе совершения подобных действий закон не требует от нотариуса установления воли заявителя. В большинстве случаев, особенно при удостоверении сделок, проверка нотариусом воли и волеизъявления лица является принципиально важным моментом, подтверждающим законность сделки и осознанность действий заявителя. Не попадают под это правило лишь некоторые виды нотариальных услуг.

Какие действия вошли в список?



Константин Корсик: Сейчас в перечне шесть нотариальных действий: свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, принятие в депозит денежных средств.

А также принятие в депозит денежных средств, принятие на хранение документов, совершение исполнительных надписей, обеспечение доказательств, в том числе в Интернете, и удостоверение времени предъявления электронных документов.

Под обеспечением доказательств подразумевается в том числе фиксирование фактов травли и оскорблений в Интернете?



Константин Корсик: Конечно. Обращение к нотариусу позволяет зафиксировать, что оскорбительные записи, клевета и другие нарушения прав граждан действительно были размещены на определенных ресурсах в Сети. Особенно актуальна такая услуга для фиксации нарушения авторских прав, защиты веб-контента и интеллектуальной собственности компаний и индивидуальных предпринимателей. Даже если потом записи будут удалены их автором, нотариально оформленный документ будет служить для суда надлежащим доказательством. Число обращений к нотариусу за подобной услугой растет ежегодно в среднем на 15-20 процентов. За год нотариусами России было совершено более 20 тысяч обеспечений доказательств в интернете.

Как будет работать фиксация доказательств в режиме онлайн?



Документ, удостоверенный нотариусом, приобретает особую силу в суде. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Константин Корсик: ФНП разработало порядок, который может быть принят после внесения соответствующих изменений в законодательство. Согласно подготовленному проекту, для получения нотариальной услуги в удаленном формате заявитель должен будет направить нотариусу через специальный публичный сервис Единой информационной системы заявление заданного формата с приложением установленных законом документов. В свою очередь нотариус проводит проверку полученных документов и направляет на указанный заявителем электронный адрес готовый нотариальный акт, удостоверенный своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Как гражданин будет подтверждать свою личность при входе в сервис системы?



Константин Корсик: Законопроектом предполагается вариант направления заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом личность заявителя устанавливается путем проверки его регистрации в "Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)".

Какие перспективы у проекта, когда инициатива может появиться в Госдуме?



Константин Корсик: Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму уже в первом квартале 2019 года. Помимо точного перечня нотариальных действий, осуществление которых возможно без очной встречи с заявителем, положения проекта уточняют процесс регулирования режима тайны совершения нотариального действия, разъясняют детали работы нотариуса с электронными документами и предоставления сведений из Единой информационной системы нотариата. Также инициатива регламентирует сам порядок удаленного обращения граждан и юридических лиц за услугами нотариуса.

Безусловно, предлагаемые новеллы требуют тщательной проработки всех аспектов рассматриваемых процедур, и такая работа в настоящий момент проводится на экспертном уровне. Но в целом распространение удаленного формата в сфере нотариальных услуг призвано стать очень удобным новшеством и для граждан, и для бизнеса. Это повысит скорость гражданского оборота и уровень комфорта заявителей, снизит затраты времени и средств.

Особое значение такие новеллы могут иметь для обеспечения стабильности гражданского оборота на труднодоступных и малонаселенных территориях Российской Федерации. У жителей таких районов далеко не всегда есть возможность посетить нотариуса лично. Зачастую добраться до нотариальной конторы невозможно из-за сложных погодных условий, задержек в транспортном сообщении. Нотариальные услуги в удаленном формате помогут человеку, нуждающемуся в правовой помощи, здесь и сейчас.

Кроме того, полностью цифровой формат взаимодействия нотариуса и заявителя может дать толчок для дальнейшего расширения сферы применения отдельных видов нотариальных действий, например, исполнительной надписи нотариуса.

Если договор оформлен нотариально, то долг по нему можно взыскать без суда напрямую в банке, получив исполнительную надпись нотариуса

Многие не знают, что такое исполнительная надпись.



Константин Корсик: По закону, если договор, в том числе кредитный, оформлен нотариально, то взыскать по нему долги можно без суда, напрямую в службе судебных приставов - по исполнительной надписи нотариуса. Исполнительная надпись помогает сделать процедуру взыскания долгов настолько простой, насколько это возможно в принципе. И комфортна она для обеих сторон. Для кредитора это прежде всего быстрый способ вернуть деньги, сэкономив при этом время и деньги на суды. Для должника хорошая новость состоит в том, что взыскание по исполнительной надписи обращается только на основную часть долга, проценты по нему и тариф на совершение самого нотариального действия. Никаких дополнительных штрафов за просроченные платежи с должника не возьмут.

Проще говоря, если заверить расписку, по которой занимаете кому-то "до получки"?



Константин Корсик: Только не расписку, а договор займа. Кроме того, это может быть и любой другой договор, связанный с финансовыми обязательствами, например аренды квартиры. Граждане, кстати, часто пользуются такой возможностью. Если владелец жилья удостоверит у нотариуса договор с жильцами, то, если они съедут, не заплатив, с ними не надо будет судиться. Достаточно предупредить должников о намерении решить вопрос с долгами через исполнительную надпись, дождаться окончания установленного законом срока в 2 недели и можно идти с договором к нотариусу. Он совершит исполнительную надпись, с которой уже можно обращаться к судебным приставам. Или напрямую в банк.

Неужели банкиры сразу спишут деньги с должника, увидев печать нотариуса?



Константин Корсик: Исполнительная надпись приравнена к судебному решению. По закону, взыскатель может прийти в банк должника и предъявить либо исполнительный лист, выписанный судом, либо исполнительную надпись нотариуса и указать номер счета, на который перевести деньги. Естественно, взыскатель должен знать, в каком банке находятся счета должника. Но этот вопрос можно проговаривать, например, в ходе заключения договора.

В перспективе возможно полностью перевести процесс взыскания долгов в режим онлайн: после принятия норм, разрешающих проводить определенные нотариальные действия в удаленном формате. Документы могли бы перенаправляться в банк по защищенным электронным каналам. При этом нотариусы уже сейчас обмениваются сведениями с банками в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Сколько исполнительных надписей нотариусы уже сделали?



Константин Корсик: За 2018 год нотариусы России совершили больше исполнительных надписей, чем за предыдущие 3 года. Так, если за весь 2017 год нотариусы совершили 5068 исполнительных надписей, то за неполный 2018 год - более 19 тысяч исполнительных надписей. Более 90 процентов исполнительных надписей совершены на основании кредитных договоров.

Иными словами, банки теперь предпочитают взыскивать деньги с должников по кредитам не через суд, а через нотариуса?



Константин Корсик: Более того, банкиры теперь стали реже обращаться и к коллекторам. Гораздо проще получить исполнительную надпись и направить документы судебным приставам, которые обладают серьезными полномочиями, чтобы взыскать долг, и действуют строго в правовом поле.

Постойте: вы же сказали, что с исполнительной надписью нужно идти в банк?



Константин Корсик: Если известен банк, в котором должник хранит свои средства или получает зарплату, можно прийти в банк. Если банк не известен, то документы с исполнительной надписью направляются в службу судебных приставов. На практике сегодня, как правило, именно так происходит. Примечательно, что не только банки, но и граждане все чаще стали пользоваться преимуществами исполнительной надписи. За совершением исполнительных надписей на основании нотариально удостоверенной сделки, связанной с денежными обязательствами или передачей имущества, за прошедший год-два стали обращаться в 3,5 раза чаще, чем это было ранее.

Важно, чтобы права участников гражданского оборота защищались цивилизованным образом, при этом защита должна быть действенной. Можно сказать, что исполнительная надпись - это очень эффективный способ разрешения проблем в ходе финансовых или имущественных отношений между гражданами.

Какая еще есть польза для клиентов нотариусов от внедрения цифровых технологий в их работу?



Константин Корсик: Предыдущие решения законодателя позволили самым существенным образом упростить создание и оборот удостоверенных нотариусом электронных документов, и это предоставило гражданам и бизнесу кардинально новые возможности, во много раз повышая скорость и удобство совершения многих юридически значимых действий. По сути, можно говорить о появлении электронного нотариата как масштабного проекта. Это приоритетное направление развития нашего правового института, которым мы занимаемся на протяжении последних нескольких лет. Все началось с создания Единой информационной системы нотариата, которая и стала своего рода базой для целого комплекса глобальных изменений. Благодаря ним нотариат по праву заслужил статус передового института, одного из лидеров в разработке и внедрении цифровых технологий в правовой сфере.

Например?



Константин Корсик: Уже сейчас многие активно используют возможность удостоверения электронного документа или перевода документов из бумажной формы в электронную и обратно с сохранением их юридической силы. Граждане активно переводят в электронный вид доверенности, согласия и прочие документы. То есть благодаря нотариусу документ оперативно пересылается в другой город в электронном виде, а уже там, при необходимости, вновь переводится в бумажный вид. Такая процедура очень удобна, когда, допустим, надо очень быстро оформить и переслать разрешение на выезд ребенка за границу от родителя, живущего в другом регионе, или когда для сделки в другом конце страны срочно необходимы удостоверенные нотариусом уставные документы предприятия или доверенность.



В феврале 2019 года вступит в силу норма, упрощающая процедуру создания в электронном виде любого юридически значимого документа с помощью нотариуса. Если заявителя интересует именно цифровой формат документа, он сможет получить его именно в таком виде, минуя "бумажный" этап создания документа и его последующий перевод в электронный вид. При этом гражданину даже не придется приобретать личную усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Юридическую силу документу в цифре придаст УКЭП нотариуса.

Это, конечно, серьезные новшества в организации работы нотариусов, благодаря которым граждане получают новый удобный и быстрый формат обслуживания, когда все можно сделать в одном месте, без беготни по инстанциям и лишних трат.

С каждым годом все большей популярностью у россиян пользуются и разработанные нотариатом современные публичные онлайн-сервисы. Они дают людям возможность оперативно и совершенно бесплатно проверить важную юридическую информацию через интернет с любого имеющегося под рукой гаджета.

С 1 февраля 2019 года нотариус при оформлении сделки с недвижимостью в обязательном порядке зарегистрирует ее в Росреестре за один день

Вы имеете в виду сервис проверки доверенностей?



Константин Корсик: Не только его. Еще, например, можно получить информацию, находится ли то или иное движимое имущество в залоге. Данные сведения крайне важны при покупке автомобиля. Создание реестра уведомлений о залоге движимого имущество позволило решить проблему мошенничества при продаже автомобилей на вторичном рынке. Раньше часто были ситуации, когда человек покупал машину вместе с долгами и был вынужден потом либо исполнять чужие обязательства, либо отдавать автомобиль. Сегодня такой обман уже не возможен.

Можно ли сегодня подделать нотариальный документ?



Константин Корсик: Все нотариальные действия фиксируются в нашей информационной системе. Это обеспечивает им качественно новый уровень безопасности и надежной защиты от утери и подделки. Попытки сфальсифицировать нотариальный документ потеряли всякий смысл - проверить факт удостоверения того или иного документа, корректность его содержания можно практически моментально.

А если человек придет к нотариусу с электронной версией документа вместо бумажного аналога, такой документ примут? К примеру, нет у меня на руках оригинала свидетельства о рождении ребенка, и я хочу использовать его скан, когда-то сохранившийся в почте.

Константин Корсик: Здесь нужно разграничивать простые электронные копии различных бумаг и действительно имеющие юридическую силу документы, созданные в электронном формате или переведенные в него. Если вы дома взяли свидетельство о рождении, отсканировали его или сфотографировали, допустим, на смартфон, то получившийся цифровой файл не имеет юридической силы. И это вполне справедливо, ведь "слепить на коленке" такого рода файл может любой человек, владеющий хотя бы одним графическим редактором.

При этом документ в электронной форме, который имеет юридическую силу, - это очень удобная и все более востребованная в нашем гражданском обороте вещь, за этим форматом - будущее. И здесь уже сегодня вам поможет нотариус.

Еще один вопрос, по которому давно идет дискуссия в обществе: надо ли вводить обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью. Почему вы считаете, что квартиру лучше покупать через нотариуса, а не из рук в руки?



Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик рассказал об инициативах по развитию нотариата. Фото: Виктор Васенин/РГ

Константин Корсик: Прежде всего нужно понимать, что сам процесс нотариального удостоверения сделки - это не какая-то формальность, а многошаговая процедура, включающая как обширную работу нотариуса по проверке сведений, так и его личное общение со сторонами сделки. Перед ее удостоверением нотариус в обязательном порядке проводит правовую экспертизу всех документов. Благодаря электронному взаимодействию с Росреестром, МВД и другими ведомствами актуальные данные нотариус получает сам, и весьма оперативно. В свою очередь, при очной встрече с участниками сделки нотариус разъясняет им правовую суть и последствия заключаемого договора, он обязан удостовериться, что стороны действуют осознанно и добровольно. Часто впоследствии сделки оспариваются в суде на том основании, что кто-то чего-то не уяснил, не до конца понимал юридический смысл своих действий. Нотариальное удостоверение снимает эти риски. И очень важно, что нотариально удостоверенный акт имеет повышенную доказательную силу. Оспорить его в отличие от договора в простой письменной форме крайне сложно. Кроме того, нотариус имеет право использовать видеофиксацию, чтобы тем самым максимально подтвердить достоверность нотариального акта.

И коль скоро мы говорили об "электронном нотариате", нотариус сам подает в Росреестр сведения об удостоверенной им сделке в электронном виде, и в таком случае право собственности регистрируется всего за 1 рабочий день. С 1 февраля 2019 года такая процедура станет обязательным действием нотариуса в ходе удостоверения сделки. При этом доплачивать за столь оперативный и удобный способ решения вопроса с регистрацией права собственности заявителю не придется.

Нотариус, как и любой живой человек, может допустить ошибку. Что тогда?



Константин Корсик: Если по ошибке нотариуса впоследствии сделка будет оспорена, или выяснится, что кто-то из ее участников понес ущерб, такой ущерб будет полностью компенсирован нотариусом. Мы - единственный правовой институт, который несет полную имущественную ответственность, в том числе и благодаря многоступенчатой системе обязательного страхования нашей ответственности. Никакой другой профессиональный участник рынка недвижимости не дает таких гарантий.

Распространенный довод "против", что оформлять квартиру через нотариуса будет дорого.



Константин Корсик: Зачастую те, кто высказывает такое мнение, давно не уточняли актуальные размеры стоимости нотариального удостоверения сделки с недвижимостью. За последние несколько лет тарифы на такое нотариальное действие были снижены более чем в три раза. Так, нотариальный тариф за удостоверения договора купли-продажи квартиры между посторонними людьми стоимостью 10 миллионов рублей составляет 25 000 рублей. А для сделок, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению, тариф составляет 0,5% от стоимости недвижимости, при этом он ограничен порогом в 20 000 рублей. То есть в случае, если нотариальное удостоверение сделок с жильем граждан станет обязательным, то и здесь тариф будет ограничен порогом в 20 000 рублей, а для некой "средней" по стране квартиры ценой в 2 миллиона рублей тариф составит 10 000 рублей. Это вполне обоснованный размер тарифа, при котором гражданину гарантируется соблюдение его прав. Если же сравнить эти тарифы со стоимостью услуг различных посредников на рынке, которые вообще не несут никакой ответственности за свои действия, то и здесь сравнение будет в пользу обращения к нотариусу.

Кстати, для 16 категорий граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, несовершеннолетних лиц, также предусмотрен целый ряд льгот при оплате нотариального тарифа.

Допустим, решение о нотариальном оформлении всех сделок с жильем будет принято: не возникнут ли очереди в нотариальных конторах, как в старые недобрые времена?



Константин Корсик: Сегодня в России работают 8 тысяч нотариусов. Такое количество квалифицированных кадров вполне достаточно и соответствует объему работы, которая возложена на наш институт. Отмечу, что все эти 8 тысяч специалистов - профессиональные юристы широкого профиля, чья квалификация продолжает контролироваться и в обязательном порядке совершенствоваться в течение всего времени работы нотариусом.

Нотариус есть даже в самых удаленных и труднодоступных районах нашей страны. Если округ большой, а нотариус только один, то он регулярно осуществляет выезды, работает во временных пунктах приема. Для обеспечения квалифицированной правовой помощью жителей удаленных и малонаселенных районов страны по инициативе Федеральной нотариальной палаты была разработана специальная программа. Средства, поступающие за счет отчислений от взносов нотариусов, направляются в помощь в организации нотариальной деятельности на территориях со сложным климатом, неразвитой инфраструктурой, низкой плотностью населения. Это позволяет обеспечить нотариусов необходимым техническим оснащением, помочь обеспечить самофинансирование их работы, заполнить вакантные должности, организовать регулярные выезды нотариуса как в рамках одного нотариального округа, так и при необходимости - в примыкающие районы. Думаю, это достаточно показательный пример того, как нотариат собственными силами и ресурсами, в том числе финансовыми, решает очень важные вопросы государственного масштаба.