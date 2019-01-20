Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Логинов - 17-й

Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Почти всю гонку биатлонисты прошли довольно плотной группой. И только после четвертой стрельбы из положения стоя от основного пелотона оторвались пять человек, которые и разыграли между собой награды.

В финишном створе борьбу Йоханнесу Бе навязал австриец Юлиан Эберхард, уступивший скандинаву всего 0,8 секунды. Третье место у француза Кентена Фийон-Майе.

Что касается россиян, учитывая их невыдающуюся скорость на лыжне, побороться за медали им могла позволить только чистая стрельба. Но ее не было. Лидер нашей команды Александр Логинов пытался работать на огневых рубежах быстро и в итоге ошибся трижды. На финише он оказался лишь 17-м с минутным отставанием от победителя.

Чуть выше - на 16-й строчке - Евгений Гараничев, допустивший два промаха (+56,1). Матвей Елисеев с тремя промахами закончил гонку 24-м (+1:33,3).