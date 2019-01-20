Киргизская диаспора против лишения русского языка официального статуса

Киргизскую диаспору в России возмутило предложение оппозиции страны лишить русский язык официального статуса, сообщает "REGNUM”. Этот вопрос в числе других политики собираются вынести на референдум. По мнению оппозиции, русскому языку будет достаточно статуса языка международного общения. А с функциями государственного справится киргизский.

В своем в заявлении Общероссийский киргизский конгресс назвал такие планы популистскими и посоветовал оппозиционным политикам заниматься конкретными делами, ведь в стране полно существенных проблем. Можно подумать, заявляют авторы документа, в Киргизии остался нерешенным лишь один вопрос - статус русского языка!

В Конгрессе также отметили, что русский язык не мешает развитию экономики. Напротив, почти миллион мигрантов с его помощью зарабатывает деньги, значит, он вносит огромный вклад в развитие страны. "Россия - стратегический партнёр Киргизии, и членство республики в ЕАЭС даёт свои преимущественные плоды для мигрантов", - говорится в документе.