Китай отправил свой аппарат на обратную сторону Луны

8 декабря в 02.23 по местному времени (7 декабря 21.23 по Москве) с космодрома Сичан провинции Сычуань состоялся запуск космического аппарата "Чанъэ-4". Эта миссия станет первой в истории человечества высадкой исследовательского аппарата на обратной стороне естественного спутника Земли.

Миссия в два этапа

Подготовка к высадке на обратную сторону Луны началась еще полгода назад. 21 мая в безвоздушное пространство был отправлен спутник, который установит связь лунохода с Землей. Задача аппарата "Цюэцяо" весом около 400 килограммов - ретранслировать на Землю в режиме реального времени сигнал с невидимого с Земли лунохода.

Высадка на поверхность обратной стороны Луны - это вторая стадия проекта. Комплекс, который опустится на лунный грунт, состоит из двух частей: спускаемый модуль и луноход. Последний уже стал обладателем как минимум трех мировых рекордов. Это первый луноход, который высадится на "темную сторону" Луны. Первый аппарат, который проведет геологоразведку на обратной стороне естественного спутника Земли. А также это самый легкий из всех до сих пор созданных луноходов - его вес составляет всего 140 килограммов.

Китайский луноход оборудован двумя солнечными панелями, радаром и множеством камер. Сообщалось также, что на его борту есть и иностранная аппаратура - свои приборы на зонд установили исследователи из Швеции, Германии, Саудовской Аравии и Нидерландов.

Важная часть миссии - программа "Лунная микробиосфера". В ее рамках, в частности, китайские исследователи планируют прорастить на естественном спутнике Земли помещенные в специальные контейнеры картошку и куколки шелкопрядов. Кроме того, отправили и ростки резуховидки - растения из семейства капустных, которое должно зацвести на Луне.

Как все начиналось

Впервые Китай "прикоснулся к Луне" в 1978 году благодаря американцам. Кусочек лунного грунта, собранного американскими астронавтами из экспедиции "Аполлона-11", в подарок привез в Пекин Збигнев Бжезинский, советник по национальной безопасности президента Джимми Картера.

Частицу лунного грунта отправили на исследование в институт геохимии в городе Гуйян, где ее анализом занялся молодой исследователь Оуян Цзыюань. Видимо, не случайно именно этот человек десятилетия спустя стал главным научным руководителем китайской лунной программы. Официально она стартовала в январе 2004 года, а уже в 2007-м КНР запустила свой первый лунный зонд. Серия китайских аппаратов для исследования спутника Земли получила название "Чанъэ" - в честь богини Луны в китайской мифологии.

Станция "Чанъэ-4" должна установить связь с Землей через ретранслятор. Этот проект позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны естественного спутника нашей планеты

Спутник "Чанъэ-1" был запущен 24 октября 2007 года с космодрома Сичан. Проект для Китая был уникальным: впервые страна отсылала зонд на расстояние 380 тысяч километров от Земли - до этого китайские космические аппараты удалялись от нашей планеты на расстояние не более 70 тысяч километров. Увеличение дальности полета влекло за собой проблему получения сигнала: он был в 100 раз слабее, чем сигналы со спутников на геостационарной орбите. Эту проблему инженерам удалось решить: "Чанъэ-1" передавал на землю не только снимки лунной поверхности в высоком разрешении, но и транслировал любимые в народе китайские песни, которые прямо с лунного зонда передавали радиостанции КНР. "Чанъэ-1" сделал множество уникальных снимков Луны, в том числе ее высочайшего пика высотой 9840 метров. Богатый графический материал позволил китайским ученым составить первую в мире полную подробную трехмерную карту лунной поверхности.

Следующим важнейшим шагом китайской лунной программы стала высадка на естественном спутнике Земли лунохода. 140-килограммовый аппарат "Юйту" выехал на лунную поверхность со спускаемого модуля 15 декабря 2013 года. Посланные луноходом фотографии наделали много шума в соцсетях. Так, выяснилось, что американские снимки лунной поверхности сильно отретушированы, и реальный цвет Луны - не серый, как на американских картинках, а буро-коричневый. Миссия китайского лунохода была реализована лишь частично из-за технических неполадок, однако благодаря ему удалось на практике отработать вопросы эксплуатации техники на поверхности Луны, где температуры колеблются от +150 до -180 градусов Цельсия. Это подготовило базу для осуществления миссии "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны.

Что дальше?

Конечно, нынешняя китайская миссия на обратную сторону Луны станет далеко не последней. Это лишь завершающая фаза второй из трех стадий программы КНР по изучению естественного спутника Земли. Задача третьей фазы - запуск на Луну возвращаемого аппарата, который доставит на Землю до двух килограммов лунного грунта. Для выполнения этой задачи уже в следующем году на Луну будет отправлен самый тяжелый из китайских лунных зондов "Чанъэ-5" весом 8,2 тонны.

КНР также раскрыла множество подробностей своих лунных планов на долгосрочную перспективу. К 2025 году Китай намерен построить на Луне роботобазу. Предполагается, что "изначально это будет беспилотный проект, который будет управляться при помощи роботов и искусственного интеллекта, позже планируется высадка человека на естественном спутнике Земли".

КНР уже приступила к разработке планов пилотируемого полета на Луну, подтвердил ранее первый космонавт КНР Ян Ливэй. Он не привел точного расписания этого проекта, однако заявил о своей готовности стать первым китайцем, высадившимся на Луне.

До 2030 года КНР отправит на свой естественный спутник две полярные экспедиции. На южный полюс отправится аппарат, в задачи которого войдет изучение солнечного ветра и лунных пород. Цель миссии на северный полюс - поиск льда.

Будущие лунные проекты КНР не обойдутся без участия России. В марте 2018-го две страны подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Они также договорились о создании центра данных по лунным проектам. "Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия в реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" ("Луна-26") в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Китай и Россия в ноябре 2017 года подписали программу сотрудничества в космической области на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука, спутники, элементная база и материалы, сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли и мониторинг космического мусора.

Неожиданная и уникальная часть "лунной программы Китая" - создание на земной орбите первой в мире искусственной Луны к 2020 году. Она будет светить по ночам над городом Чэнду - административным центром юго-западной провинции Сычуань. Аппарат предназначен для ночного освещения города. Фактически это будет висящий над Землей на высоте 500 километров огромный орбитальный отражатель, который будет перенаправлять лучи солнца на ночной город. Отражаемый будет в восемь раз ярче лунного.

Разработчики планируют, что искусственная луна позволит отказаться от ночного уличного освещения на территории 50 квадратных километров. Это позволит Чэнду ежегодно экономить 1,2 миллиарда юаней (174 миллиона долларов) на электричестве.

Отражатели на искусственной Луне будут регулируемыми, что позволит перенаправлять свет на нужные территории. При необходимости она сможет освещать районы стихийных бедствий, чтобы обеспечить работу спасателей. Луну также можно будет "погасить", свернув отражающие зеркала. К 2022 году Китай намерен вывести на орбиту еще три искусственные луны. "Орбитальная группировка лун" сможет освещать территорию от 3600 до 6400 квадратных километров.