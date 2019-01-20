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20.01.2019 20:11
Рубрика: Экономика

К 2035 году Китай почти удвоит число аэропортов

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск №7769 (11)
Китай удвоит количество аэропортов к 2035 году, сообщили в Главном управлении гражданской авиации КНР (ГУГАК). К ныне действующим 234 аэропортам добавится еще 216 новых воздушных ворот.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

По прогнозу ГУГАК, к 2035 году КНР будет обеспечивать 25 процентов мирового объема воздушных перевозок, став самым большим суверенным авиарынком в мире. Если в 2017 году китайские аэропорты обслужили 552 миллиона пассажиров, то к 2020-му этот показатель вырастет до 720 миллионов.

С ростом рынка авиаперевозок будет расти спрос на новые воздушные суда. В сентябре корпорация Boeing повысила прогноз развития авиарынка КНР. Согласно ему Китаю в ближайшие двадцать лет понадобится 7690 новых самолетов. В частности, КНР приобретет 5730 новых среднемагистральных лайнеров. Особенно быстро будет расти рынок дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов: Китаю потребуется 1620 машин, их парк увеличится втрое в ближайшие два десятилетия. В долгосрочной перспективе Китай останется единственным в мире авиарынком с объемом продаж более миллиарда долларов в год, считают в корпорации.

Аэрофлот признан в Китае лучшей авиакомпанией для транзита в Европу

Рост спроса на самолеты будет обеспечен двумя основными факторами. Во-первых, постоянным увеличением пассажирских авиаперевозок за счет того, что растущий в стране средний класс все чаще пользуется воздушным транспортом. "Численность среднего класса в Китае утроилась в последнее десятилетие и еще удвоится в предстоящие десять лет", - напомнил вице-президент Boeing Рэнди Тинсет. Во-вторых, Китай активно наращивает число прямых зарубежных рейсов. За последние пять лет их количество утроилось и достигло 174. В частности, китайские авиаперевозчики обслуживают 62 процента прямых рейсов между КНР и США.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Восточная Азия Китай
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