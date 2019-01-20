Китай сегодня располагает 45,4 процента из 500 мощнейших суперкомпьютеров мира. Об этом сообщил опубликованный в понедельник полугодовой отчет о 500 самых мощных вычислительных системах на Земле.

Место КНР в рейтинге значительно поднялось: если в начале года в список входили 206 китайских компьютеров, то сейчас уже 227. А позиция США в рейтинге падает, число суперкомпьютеров сократилось до 109. Впрочем, стране до сих пор принадлежат два самых мощных суперкомпьютера в мире - Summit и Sierra.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который состоит из 10,65 миллиона ядер и выполняет 93 квадриллиона операций в секунду, оказался на третьей строчке хит-парада мощности ЭВМ. Четвертое место - у китайского же Tianhe 2A с мощностью 33,8 петафлопс (33,8 квадриллиона операций в секунду).

К 2020 году Китай намерен построить суперкомпьютер мощностью 1 экзафлопс - эта машина сможет производить квинтильон вычислений в секунду. Над проектом работают Государственный центр суперкомпьютерных вычислений в Тяньцзине и Национальный университет оборонных технологий. В ближайших планах китайского правительства - создание сразу трех сверхсовременных вычислительных машин, мощность которых будет равна пре-экзафлопсу. В процессе их эксплуатации должно проясниться, какая архитектура будет наиболее приемлема для создания суперкомпьютера мощностью в один экзафлопс.