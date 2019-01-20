Ласицкене выиграла прыжковую "Битву полов"

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла "Битву полов". Это турнир, где женщины соперничают с мужчинами.

Абсолютный победитель прошедших в Москве соревнований определяется на основании действующей таблицы очков Международной федерации легкой атлетики для турниров в крытом помещении. Так что все честно.

В прошлом году Мария уступила главный приз. Но сейчас взяла реванш. Правда, основная борьба в секторе развернулась не между мужчинами и женщинами, а между двумя титулованными спортсменками: Ласицкене и олимпийской чемпионкой 2012 года Анной Чичеровой.

Три дня назад на соревнованиях в Челябинске Чичерова перелетела через планку на высоте 2,01 и показала лучший результат сезона в мире. В Москве она повторила этот результат. А Ласицкене превзошла, взяв 2,03 м. "Весь год ждала этого старта, где можно бросить вызов мужчине", - отметила Ласицкене. - В целом атмосфера была невероятной, это наполняет силами".