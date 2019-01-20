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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лидер Rolling Stones выбрал для премьеры своего балета Петербург

Текст: Александр Алексеев
Мик Джаггер - один из самых знаменитых в мире рок-музыкантов - никогда не увлекался классической музыкой. Его голос - брутальный, резкий и грубый, а в иных песнях - уже нежный и обволакивающий - идеально подходил для рок-н-ролла и жесткого блюза. Вокал Мика не спутать с чьим-то другим. Да и завораживающую пластику артиста на концертах - тоже. Со всеми этими его почти змеиными изгибами тела, стремительными пробежками по сцене, эффектными "па" и завораживающими страстью мизансценами, а порой с гротеском и кривляньем, но чаще - с неистовым драматизмом… И значит сочинение первого балета для культового рокера, продюсера и киноактера было лишь делом времени.

Очевидно, свою роль сыграло и знакомство Мика Джаггера с балериной Мелани Хемрик, которая два года назад, в декабре 2016 года родила ему сына Деверо Октавиана Бэзила. Вместе с новой возлюбленной лидер Rolling Stones и начал готовить свой первый балет. Партитура уже подготовлена, хореография выверена, режиссура продумана, а названия пока нет. Зато Мик Джаггер выбрал любимые концертные площадки и города, где покажет свой балет в первую очередь: Мариинский театр в Санкт-Петербурге и  "Линкольн-Центр" в Нью-Йорке. Премьеры назначены на апрель, а сейчас полным ходом идут репетиции…

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Очаровательной балерине Мелани Хемрик, ради которой Мик Джаггер и написал свой первый балет, собрав в нем инструментальные версии хитов Rolling Stones и специально сочиненные новые мелодии, в этом году исполняется 30 лет. Сын Деверо немного подрос (рок-артист не принимает участия в его воспитании и малышом занимается только она сама при помощи сестры), вот Мелани и решила вернуться на сцену. Она - одна из прим Американского балетного театра в Нью-Йорке, особенно ей удались роли в "Корсаре" и "Терпсихоре". Ведь главные козыри этой худенькой стройной брюнетки  - высокие прыжки, отменная техника и завораживающая пластика. Порой Мелани парит над сценой опровергая, кажется, законы земного тяготения. Выступала она и в Метрополитен-Опере, и в мюзиклах на Бродвее (в частности, в "Кандиде" Бернстайна), и уже в том же Линкольн-Центре. Вот только в Санкт-Петербурге (хотя в Вашингтоне ее учили русские педагоги) никогда не бывала…  Зато Джаггер бывал - во время гастролей Rolling Stones в 2007 году: накинув капюшон и сбежав от своей охраны, гулял ночью по городу, и даже, как уверяли, праздновал день рождения в Юсуповском дворце. А роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" - один из его любимых.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
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Вот поэтому Мик и выбрал для первых показов два города: Нью-Йорк (где живет Мелани) и Санкт-Петербург (который захочет ей показать). Либретто пока держится в секрете. Известно только, что в музыкальном действии прозвучат в новых симфонических версиях такие хиты Rolling Stones 60-х годов как Paint It Black, She’s a Rainbow и You Can’t Always Get What You Want. И прежде всего балет будет использовать несомненное исполнительское мастерство Мелани Хемрик: артистичной, неистовой, одаренной магическим драматическим даром, необычайно технически подготовленной, в частности, владеющей искусством не только горизонтального, но вертикального шпагата, являющегося самым сложным видом растяжки (постигать это искусство приходится долгие годы).

Ожидается, что на премьеру вместе с Мелани прилетит и сам 75-летний Мик Джаггер. Есть на свете люди, которым кажется, всегда везет…

Кстати

Премьера первого балета, основанного на рок-музыке, состоялась в немецком городе Шверин в 2014 году. Он состоял из симфонических переработок хитов групп Rammstein и Metallica. И всегда шел при полном аншлаге.
 

Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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