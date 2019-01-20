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20.01.2019 19:20
Рубрика: Спорт

Больше ста в "Кристалле"

"Локо" выиграл у "Автодора" в Единой лиге с трехзначным счетом
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7769 (11)
Центральный матч очередного тура в Единой лиге - противостояние в Питере между местным "Зенитом" и ЦСКА. Результат игры станет известен уже после подписания этого номера "РГ". А краснодарский "Локомотив-Кубань" в Саратове победил "Автодор", добившись на паркете дворца спорта "Кристалл" трехзначного показателя командной результативности - 102:95.

Южане прибыли на берега Волги, имея в своем активе серию из трех побед над зарубежными клубами. Польскую "Зелену-Гуру" железнодорожники огорчили в рамках Единой лиги, немецкие "Скайлайнерс" (Франкфурт) и "Ульм" были обыграны в топ-16 Еврокубка.

Кубанцы сейчас испытывают объективные кадровые проблемы. С ноября прошлого года в лазарете самый высокорослый игрок чемпионата французский 218-сантиметровый центровой Мустафа Фалль, в недавнем матче с "Ульмом" повреждение получил американский форвард Джамел Маклин. А у Дмитрия Кулагина пока щадящий игровой режим из-за недавней травмы голеностопа.

Фото: EPA
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Менеджмент "Локо" оперативно отреагировал на сложную ситуацию и на днях подписал контракт с сербом Драганом Аличем, который в режиме "с корабля на бал" дебютировал в Саратове. Форвард провел на площадке чуть больше четырех минут чистого времени, поэтому с выводами относительно этого баскетболиста придется подождать.

В Саратове "Локо" к большому перерыву лидировал с разницей в девять очков (48:39), но третья четверть оказалась для гостей неудачной (20:33). Зато в заключительной десятиминутке краснодарцы прибавили и сыграли очень результативно (34:23), что и предопределило итоговый результат. Лучшими бомбардирами у победителей стали отличившийся четырьмя дальними попаданиями Дорелл Райт (27 очков), ДжаДжуан Джонсон (25) и Матеуш Понитка (17). В составе "Автодора" наибольший вклад в командную копилку внесли Перрин Бьюфорд (24) и Трэ Голден (21). "Локо" сохранил за собой четвертое место в таблице регулярного чемпионата.

- Хочу отметить, что "Автодор" - очень хорошая команда. Мой коллега Душан Алимпиевич проделывает отличную работу. Об этом говорят и последние результаты наших соперников, которые выиграли 7 из 8 предыдущих матчей, - сказал главный тренер "Локомотива-Кубани" Владе Йованович. - Мы прибыли в Саратов после долгой дороги и очень сложной игры в Ульме, где потратили много сил и энергии. Как я и ожидал, матч Единой лиги сложился для нас крайне непросто.

Результаты остальных матчей тура: "Зелена-Гура" (Польша) - "Парма" (Пермский край) - 88:63, ВЭФ (Рига, Латвия) - БК "Нижний Новгород" - 65:67, УНИКС (Казань) - "Калев" (Таллин, Эстония) - 76:74, "Енисей" (Красноярск) - "Астана" (Казахстан) - 93:84.

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