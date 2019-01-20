Луна изменит цвет во время затмения 21 января

Во время лунного затмения 21 января Луна может поменять цвет на красный, бурый или коричневый.

Это произойдет из-за того, что видимую часть поверхности спутника Земли закроет тень нашей планеты, сообщили специалисты Московского планетария.

Затмение, как уже писала "РГ", начнется в 6:34 по московскому времени и завершится в 9:51. Полную фазу смогут увидеть жители северо-запада Европейской части России, севера Урала, Сибири и Дальнего Востока. Полное затмение можно будет наблюдать в течение 1 часа 3 минут.

Сначала Луна начнет понемногу темнеть, а затем приобретет красноватый или даже коричневый оттенок. Максимальная фаза ждет наблюдателей в 8:12 по московскому времени. После этого все увидят, как стремительно меняются фазы Луны. Затмение закончится в 10:48 (Мск).