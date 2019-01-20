Новости

Наводнение на Мадагаскаре унесло жизни девяти человек 01:00
Турция и США ускорят переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии 00:49
Нетаньяху прокомментировал авиаудары Израиля по объектам в Сирии 00:23
Луна изменит цвет во время затмения 21 января 20.01.2019
Премьер Японии Абэ хочет повторно посетить Россию этой весной 20.01.2019
Министр: ФРГ не будет вмешиваться в строительство "Северного потока-2" 20.01.2019
Правительство предложило скорректировать жилищные нормы военнослужащих 20.01.2019
В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова 20.01.2019
Гильдия продюсеров назвала "Зеленую книгу" лучшим фильмом года 20.01.2019
В Магнитогорске снесли часть взорвавшегося дома 20.01.2019
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 20.01.2019
Умер агент ЦРУ из "Операции "Арго" Тони Мендес 20.01.2019
Арктический холод надвигается на Москву 20.01.2019
81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались 20.01.2019
Трамп пошутил о глобальном потеплении в США 20.01.2019
Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам 20.01.2019
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал на Australian Open 20.01.2019
Названы самые популярные на Западе советские фильмы 20.01.2019
На Южном Урале перевернулся микроавтобус: пострадали 11 человек 20.01.2019
Арктический воздух принесет в Москву 25-градусные морозы 20.01.2019
Умер продюсер "Рэмбо", "Терминатора" и "Красной жары" 20.01.2019
Посол Беларуси: Москва и Минск урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере 20.01.2019
В Чечне без света остались более 120 тысячи человек 20.01.2019
Внедорожник упал с третьего этажа парковки в Подмосковье 20.01.2019
Пройс выиграла женский масс-старт в Рупольдинге 20.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
20.01.2019 23:55
Рубрика: Общество

Луна изменит цвет во время затмения 21 января

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Во время лунного затмения 21 января Луна может поменять цвет на красный, бурый или коричневый.

Фото: AP
Китай отправил свой аппарат на обратную сторону Луны

Это произойдет из-за того, что видимую часть поверхности спутника Земли закроет тень нашей планеты, сообщили специалисты Московского планетария.

Затмение, как уже писала "РГ", начнется в 6:34 по московскому времени и завершится в 9:51. Полную фазу смогут увидеть жители северо-запада Европейской части России, севера Урала, Сибири и Дальнего Востока. Полное затмение можно будет наблюдать в течение 1 часа 3 минут.

Сначала Луна начнет понемногу темнеть, а затем приобретет красноватый или даже коричневый оттенок. Максимальная фаза ждет наблюдателей в 8:12 по московскому времени. После этого все увидят, как стремительно меняются фазы Луны. Затмение закончится в 10:48 (Мск).

Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Методику классификации гостиниц утвердят через два месяца
Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине
Россия построит "Союз" для полетов к Луне на свои средства
Певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни
Мария Шарапова завершила борьбу на Australian Open