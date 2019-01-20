МИД РФ предупредил россиян о сложных погодных условиях в США

Сложные погодные условия в центральной и северо-восточной частях США привели к отмене более тысячи авиарейсов. Об этом говорится в предупреждении для россиян, которое распространил ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
В сообщении отмечается, что из-за сильных ливней и снегопадов "в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тысячи авиарейсов". "В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения", - предупредили специалисты центра.
Ранее появилась информация о том, что непогода в центральной части и на северо-востоке Соединенных Штатов привела к отмене и задержкам 19 января свыше 6,7 тысячи рейсов.
По данным американских СМИ, последствия снегопадов затронут более 100 миллионов человек.
#США - из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения pic.twitter.com/UdD5oVIp6y— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 19 января 2019 г.