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20.01.2019 10:16
Рубрика: Власть

МИД РФ предупредил россиян о сложных погодных условиях в США

Сложные погодные условия в центральной и северо-восточной частях США привели к отмене более тысячи авиарейсов. Об этом говорится в предупреждении для россиян, которое распространил  ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды

В сообщении отмечается, что из-за сильных ливней и снегопадов "в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тысячи авиарейсов". "В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения", - предупредили специалисты центра.

Ранее появилась информация о том, что непогода в центральной части и на северо-востоке Соединенных Штатов привела к отмене и задержкам 19 января свыше 6,7 тысячи рейсов.

По данным американских СМИ, последствия снегопадов затронут более 100 миллионов человек.

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