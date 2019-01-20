В чем смысл финансовых санкций против России с 2014 года? Ответ - перекрыть возможность получения длинных денег за рубежом для роста, для модернизации. Это уже случилось? Или же нет и поток иностранных денег не иссякает?

Как, например, обстоят дела с прямыми инвестициями в Россию - в трансфер технологий, в бизнес, чтобы напрямую им рулить? Ответ: не очень. Накопленный запас прямых инвестиций из России за рубеж - 448 миллиардов долларов, а вот в Россию из-за границы - 520 миллиардов долларов, по данным ЦБ на 1 октября 2018 года. Разница в нашу пользу порядка 70 миллиардов. Когда-то была до полутора раз больше. Небольшие на самом деле деньги. Этот же показатель в Чехии - больше 130 миллиардов долларов, в Польше - почти 200 миллиардов, по данным МВФ на 1 июля 2018 года. В сравнении с Россией это малые экономики. А вот в Бразилии (сопоставима с нами) - до 400 миллиардов. Могло бы и у нас быть столько же. Жаль, что не так, прямые инвестиции из-за рубежа - это надолго, они очень сильный рычаг для роста.

Финансовые санкции - вызов для нашей экономики. Есть деньги - будет рост. Нет денег - сиди и не дергайся

Ну и ладно! А как там поживают иностранные портфельные инвестиции? Тоже из-за рубежа, в российские ценные бумаги. Если они на годы, то это отличный источник для инвестиций. В новые мощности, технологии, инфраструктуру.

И здесь - не очень. Накопленный запас портфельных инвестиций, вложенных из России за границу, - 69 миллиардов, а полученных нами от иностранцев - 229 миллиардов. Сальдо тоже "в нашу пользу" - 160 миллиардов долларов. Вроде бы неплохо? Но это не деньги, а остатки. Когда-то, в начале 2008 года, это сальдо "в наш карман" достигало примерно 350 миллиардов, в 2,2 раза больше того, что имеем сегодня. Хотя деньги большей частью короткие, спекулятивные, но все равно жалко. Все-таки денежный источник, годами находившийся во внутреннем обороте России.

А есть еще и "прочие инвестиции" (по классификации МВФ). К нам, к нам - в Россию! Хорошая вещь, в них "сидят" долгосрочные ссуды российским компаниям и банкам, прежде всего крупнейшим. Когда-то это был большой финансовый мотор. Уже четверть века банки и фондовый рынок внутри России мелкие. Раз так, за деньгами шли за границу. Пиастры, пиастры!

А вот и не получается. Накопленный запас "прочих инвестиций", отданных из России за границу, равен 357 миллиардам, а полученных нами из-за рубежа - 272 миллиардам. Батюшки, отрицательное сальдо! Отдали "туда" на 85 миллиардов больше, чем получили! Когда-то же было все наоборот. В начале 2008 года запас "прочих инвестиций", пришедших в Россию, превышал переданные "туда" (на Кипр, в карибские офшоры, в Лондон, Нью-Йорк и Амстердам и т.п.) больше, чем на 150 миллиардов долларов! Все деньги были в гости к нам!

Что ж, последние десять лет выдались сложными. Тут и глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов, и свой собственный в 2014-2016 годах, удобренный санкциями. Можно подводить итоги. В начале 2008 года сальдо в пользу России по всем накопленным инвестициям - 629 миллиардов долларов. Через десять лет - 147 миллиардов. Что имеем? Чужих денег внутри России стало в четыре с лишним раза меньше.

Нам надо стремительно развивать свою финансовую систему, давая все больше денег для модернизации

Кто-то будет говорить о финансовой блокаде России. Или валить всю вину на самих себя. От этого ничего не изменится. Идея одна - чужих денег не получите. Потихоньку, годами стягивание финансовой петли. В Чехии накопленных инвестиций из-за рубежа (привлеченные минус ушедшие) - 200 миллиардов, в Польше - 422 миллиарда долларов. Гораздо больше, чем в России. Между тем экономика Чехии по размерам ВВП в 6,5 раза меньше, чем России, Польши - в 2,9 раза. А как там Бразилия, с которой нас глобальные инвесторы вечно путают? У Бразилии таких накопленных инвестиций - почти 900 миллиардов долларов, у нас - 147 миллиарда, в шесть раз меньше, при том что ВВП России и Бразилии сопоставимы.

Это и есть ответ. Если бы не санкции, у нас во внутреннем обороте могло бы находиться на 500-600 миллиардов чужих денег больше, вложенных в модернизацию, инфраструктуру, в капиталы наших компаний. А их нет. Они ушли за десять лет. И будут дальше уходить. Финансовые санкции - один из ключевых вызовов для экономики России. Есть деньги - будет рост. Нет денег - сиди на печи и не дергайся. Что делать в этом случае?

Ответ один - у нас должна стремительно развиваться внутренняя финансовая система, давая все больше денежного материала для роста, модернизации. Тем более что есть подпитка - очень крупное, постоянное положительное сальдо торгового баланса. Каждый год Россию захлестывает валютный дождь, свой собственный. В хорошие времена - ливень из долларов и евро, в плохие - мелкий дождик, но он всегда есть. Экспорт товаров минус импорт, пока это всегда в плюс - от 90 до 200 миллиардов долларов каждый год.

Хорошие деньги, их бы в инвестиции! Но подавляющая часть этих денег расходится. На оплату услуг (баланс услуг всегда отрицателен), на вывоз капитала, на прирост международных резервов России. Эти деньги вымываются, и на финансы роста остается не так уж много. Так что больше 25 лет в России денежный голод на инвестиции. С эмиссией (тоже источник) мы боремся, внешние деньги сжимаются, а то, что сами зарабатываем на нефти, газе и металлах, расходится туда-сюда.

Бедные мы, бедные, хотя душевно, конечно, очень богатые. Где взять средства для ежегодного экономического роста в 5-6 процентов? Как это сделать во время финансовой блокады, если называть вещи своими именами? Как - стимулируя, развивая рынки и не впадая в грех мобилизации? И как - годами удерживая сверхвысокий процент (у 70-75 процентов стран ставки центральных банков ниже, чем в России)?