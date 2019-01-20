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20.01.2019 20:13
Рубрика: Экономика

"Предприятия-зомби" покинут госсектор к 2020 году

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск №7769 (11)
Китайский госсектор избавится от "предприятий-зомби" к 2020 году.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Работа в этом направлении началась в декабре: в ближайшие три месяца региональным властям предстоит составить списки подлежащих ликвидации госкомпаний, которые не получают достаточной прибыли для покрытия накопившихся долгов. Их будут банкротить или передавать во владение кредиторам.

Это станет частью масштабной реформы госсектора, план которой был принят еще в сентябре 2015 года. В рамках реформы, в частности, предполагается сократить "этажность" вертикали административного управления с 9 до 4 уровней. Проводится частичная приватизация госсектора. Сообщалось также, что государство может отказаться от контрольных пакетов акций в большинстве госкорпораций. Однако в его руках останется "золотая акция", которая наделяет правом вето на принятие таких важнейших решений, как перераспределение пакетов акций, слияния и поглощения, пересмотр политики компании.

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На реформу госсектора Китай выделил около 300 миллиардов юаней (44 миллиардов долларов). В частности, был учрежден фонд в 200 миллиардов юаней (около 30 миллиардов долларов), задачей которого стала финансовая поддержка реформы госпредприятий. Власти также выделили 100 миллиардов юаней на помощь потерявшим работу в ходе реструктуризации госсектора.

Сегодня в КНР насчитывается 150 тысяч госпредприятий, их фонды оцениваются в 100 триллионов юаней (15,7 триллиона долларов), на них работают около 30 миллионов человек.

Экономика Отрасли Промышленность В мире Восточная Азия Китай
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