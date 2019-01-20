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Названы самые популярные на Западе советские фильмы

Новости
    20.01.2019, 18:26
Текст:   Олег Усков

18 января 1926 года в Москве прошла премьера в будущем наиболее известного отечественного фильма - драмы Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин", "навсегда изменившей восприятие кино".

По поводу юбилея портал "Слово и дело" составил список советских картин, пользующихся на Западе если и не сопоставимой с "Броненосцем" известностью, то как минимум внушительной славой и популярностью.

Фото: kinopoisk.ru
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На первом месте - фантастическая философская драма-притча Андрея Тарковского 1979 года "Сталкер" по сценарию братьев Стругацких. Лента взяла специальную премию экуменического жюри для внеконкурсного фильма на МКФ в Канне в 1980 году и входит в число 250 лучших фильмов по версии агрегатора IMDb.

Второе место - военная драма Элема Климова "Иди и смотри" 1985 года, неоднократный призер фестивалей. В том числе - Московского и Венецианского.  

На третьей строчке вновь Тарковский, другая его фантастическая философская драма-притча - "Солярис" 1971 года по Станиславу Лему.

За которой идут его же "Андрей Рублев" (1966) - четвертая строчка, "Зеркало" (1975) - пятая, "Жертвоприношение" (1986 года) - седьмая и "Ностальгия" (1983) - восьмая.

Шестое место - новогодний ромком Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром", девятое - эпопея Сергея Бондарчука 1966 года "Война и мир".

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