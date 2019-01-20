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Рубрика: Культура

Поговорим по-другому

Новая работа Валерия Выжутовича признана Книгой года
Текст: Вадим Сергеев
Российская газета - Столичный выпуск №7769 (11)
Уникальный по жанру и по содержанию труд обозревателя "РГ" Валерия Выжутовича "Другой разговор. Диалоги с умными людьми" стал лучшей книгой года, написанной журналистом. Награду выдающемуся российскому публицисту вручил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Награда за лучшую журналистскую книгу вручалась на праздничном вечере Союза журналистов Москвы в честь Дня российской печати в столичном "Метрополе". Каждый год, отметил Сеславинский, российские публицисты издают произведения, достойные самых высоких наград.

Фото: Егор Бадьянов/РГ
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"Другой разговор" Валерия Выжутовича стал настоящим культурным событием года. Основу книги составили самые примечательные интервью, опубликованные Выжутовичем в "РГ". Его собеседники - известные экономисты, философы, деятели культуры. Темы насколько вечные, настолько же и актуальные. Старость и молодость, идеология и свобода и еще множество тем, о которых современная журналистика часто говорит лишь "постольку поскольку". Книга Выжутовича - не просто сборник интервью. Они словно перетекают из одного в другое, жива внутренняя драматургия. Об этом принципе рассказал сам автор.

В "Метрополе" в этот вечер чествовали и других журналистов и медиаменеджеров. От различных ведомств награды ко Дню печати в различных номинациях получили многие представители нашей газеты - обозреватель-легенда Ирина Краснопольская, редактор отдела "Москва" Любовь Проценко, обозреватель Сергей Бабкин и другие коллеги.

Культура Литература "Российская газета" Наши награды
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