Новая работа Валерия Выжутовича признана Книгой года

Уникальный по жанру и по содержанию труд обозревателя "РГ" Валерия Выжутовича "Другой разговор. Диалоги с умными людьми" стал лучшей книгой года, написанной журналистом. Награду выдающемуся российскому публицисту вручил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Награда за лучшую журналистскую книгу вручалась на праздничном вечере Союза журналистов Москвы в честь Дня российской печати в столичном "Метрополе". Каждый год, отметил Сеславинский, российские публицисты издают произведения, достойные самых высоких наград.

"Другой разговор" Валерия Выжутовича стал настоящим культурным событием года. Основу книги составили самые примечательные интервью, опубликованные Выжутовичем в "РГ". Его собеседники - известные экономисты, философы, деятели культуры. Темы насколько вечные, настолько же и актуальные. Старость и молодость, идеология и свобода и еще множество тем, о которых современная журналистика часто говорит лишь "постольку поскольку". Книга Выжутовича - не просто сборник интервью. Они словно перетекают из одного в другое, жива внутренняя драматургия. Об этом принципе рассказал сам автор.

В "Метрополе" в этот вечер чествовали и других журналистов и медиаменеджеров. От различных ведомств награды ко Дню печати в различных номинациях получили многие представители нашей газеты - обозреватель-легенда Ирина Краснопольская, редактор отдела "Москва" Любовь Проценко, обозреватель Сергей Бабкин и другие коллеги.