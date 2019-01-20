Новому главе Мадагаскара передали послание Путина

На торжествах по случаю вступления в должность нового президента Мадагаскара Андри Радзуэлины спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов передал новому лидеру устное послание президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится 20 января в сообщении МИД РФ.

Также на встрече Радзуэлина и Богданов обсудили развитие "традиционно дружественных российско-малагасийских отношений с акцентом на наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, продвижение перспективных проектов в сферах разведки и разработки месторождений минерального сырья, здравоохранения, высшего образования и подготовки кадров", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны договорились развивать политический диалог и координировать действия на международной арене.

Андри Радзуэлина, бывший глава Высокой переходной комиссии, победил во втором туре выборов 19 декабря 2018 года.