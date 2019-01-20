Определились покупатели газа по второй нитке "Турецкого потока"

Визит президента России Владимира Путина в Сербию почти не оставил сомнений в том, кто станет покупателем российского газа по второй нитке "Турецкого потока", а следовательно, и через какие страны продлят газопровод. Видимо, это все же будут Болгария, Сербия и Венгрия, в то время как шансы Греции и Италии перехватить "эстафету" остались призрачными. Маршрут через Болгарию во многом будет повторять несостоявшийся "Южный поток", большинство подготовительных работ по которому уже сделано.

"Сербия - наш давний партнер. <...> В перспективе рассматривается возможность расширения объемов транспортировки, - рассказал журналистам по время визита в Белград министр энергетики РФ Александр Новак. - В 2017 году был подписан протокол между Россией и Сербией о расширении газотранспортной инфраструктуры. Это в первую очередь прерогатива самих сербских компаний, а мы, в свою очередь, готовы увеличить объемы поставок газа в случае уже окончательной реализации подписанной "дорожной карты".

"Самым возможным" маршрутом для наращивания транспортировки газа является маршрут Болгария - Сербия - Венгрия в рамках второй нитки "Турецкого потока", уточнил министр. Мы с Сербией такую работу ведем, это касается и развития инфраструктуры, <...> мы готовы вложить в это <...> 1,4 миллиарда долларов", - сказал Владимир Путин. Позднее глава "Газпрома" Алексей Миллер уточнил в эфире "России 1", что "стройка у нас начнется буквально со дня на день".

"Газпром" пообещал начать стройку в Сербии для "Турецкого потока" со дня на день

До сих пор не было до конца ясно, какой из вариантов продолжения второй нитки выбрала российская сторона, но технический выбор европейского маршрута "Газпромом" был сделан еще осенью 2018 года, когда в рамках проведенных газотранспортными операторами Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии процедур бронирования их будущих мощностей (open season) он зарезервировал практически все необходимые для прокачки газа трубы, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Основная задача "Турецкого потока" - решение проблемы транзита российского газа через Украину. Здесь не столь важен объем инвестиций, которые в основном делают операторы газотранспортных систем, сколько успешность решения именно "украинской проблемы". "Нельзя забывать о том, что маршрут через Болгарию во многом будет повторять несостоявшийся "Южный поток", большинство подготовительных работ по которому уже было сделано в соответствующих странах. Также в расчет надо принимать фактор времени (действующий контракт на транзит газа по Украине заканчивается в конце текущего года), поэтому тот вариант второй ветки "Турецкого потока", который можно будет реализовать быстрее, и будет являться предпочтительным", - говорит Белова.

Несмотря ни на что, никаких обязывающих документов по реализации того или иного варианта европейского продолжения "Турецкого потока" у "Газпрома" и правительства РФ перед другими сторонами нет. Более того, как показывает практика, даже наличие межправительственных соглашений о строительстве газопроводной системы (а такие были у России со всеми европейскими странами, по которым должен был пройти "Южный поток") в итоге не гарантирует появления соответствующей инфраструктуры. Поэтому теперь остается следить за действиями "Газпрома".