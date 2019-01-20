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20.01.2019 17:20
Рубрика: Экономика

Учет выйдет в свет

Опубликованы требования к "умным" счетчикам для обязательной установки
Текст: Александра Воздвиженская
Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о минимально необходимом наборе функций интеллектуальных систем учета электроэнергии, то есть требования к "умным" счетчикам, которые начнут устанавливать в жилых домах после 1 июля 2020 года. Перечень необходим, чтобы определить, как будет работать система и какой именно счетчик считать "умным".

Так, прибор учета должен передавать данные об объемах потребления и о качестве услуги, о величине потерь на участке сети от точки измерения до точки поставки, а также держать эти данные под защитой. Собственник счетчика ­- гарантирующий поставщик или сетевая организация, которая установит прибор, - должен предоставлять потребителям бесплатный доступ к таким данным.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Для сетевых организаций интеллектуальный учет является базой для цифровой трансформации отрасли, то есть это позволит не только сократить объемы воровства электроэнергии, но и, к примеру, с помощью систем учета диспетчерам сетевых организаций получать информацию о перерывах электроснабжения, о нарушении параметров качества электроэнергии у потребителей, что позволяет оперативно принимать решения о ликвидации последствий и восстановлении нормальных параметров сети", - пояснила "РГ" директор департамента по связям с органами власти Ассоциации "НП ТСО" Наталья Готова.

"Умные" счетчики подешевеют после того, как их закупка станет обязанностью компании, а не жильца

"Умный" счетчик будут ставить в случаях, когда прибора учета на участке вовсе нет, или подошел срок его поверки, или прибор сломался. Закон предполагает, что платить за прибор будет компания, но перечень случаев, когда она сможет использовать для этого тарифные средства, ограничен. Цены на организацию учета установлены отдельным приказом минэнерго. В остальных случаях создание и модернизация коммерческого учета финансируется через энергосервисные договоры, а также за счет экономии от снижения потерь на срок 10 лет.

"Сейчас на рынке цена приборов учета с подобной интеллектуальной начинкой достаточно высокая, так как они продаются на розничном рынке с маркетинговыми затратами со стороны производителей, чтобы потребитель выбрал именно их прибор, - обращает внимание Наталья Готова. - После перехода учета в ведение профессиональных участников розничного рынка электроэнергии закупки приборов учета будут оптовыми, то есть роль будут играть только низкая цена и высокое качество".

Экономика ЖКХ Правительство Минэнерго Регулирование тарифов в ЖКХ
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