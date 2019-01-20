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20.01.2019 20:04
Рубрика: В мире

Туманная мэй

От премьера Британии ждут "плана B" по брекзиту
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7769 (11)
Уже в понедельник премьер Британии Тереза Мэй может сделать заявление, которое прояснит ее видение дальнейших шагов относительно процедуры выхода королевства из Евросоюза после того, как Палата общин большинством голосов провалила проект соглашения об условиях брекзита. Впрочем, многие эксперты вообще сомневаются, что у Мэй заготовлен "план B".

Как сообщают СМИ, голосование по запасному сценарию "постразводного процесса" с ЕС намечено на 29 января.

Фото: REUTERS
Что предпримет Тереза Мэй после провала ее соглашения по Brexit

"У Мэй остается несколько дней, чтобы представить решение, позволяющее найти выход из тупика. Похоже, никто, включая ее саму, толком не представляет, каким должен быть этот "план B". Если парламент утвердит брекзит без сделки, это будет означать катастрофу для Британии, которая вывалится из ЕС на полном ходу без подушек безопасности", - пишет портал Vox. "Мэй настаивает, что правительство допускает возможность выхода без сделки, а канцлер казначейства Филип Хаммонд уверяет, что нет. Это говорит лишь о том, что у них нет никакого "плана B", - поделился с изданием глава центра политических исследований при Университете Джорджтауна Абрахам Ньюман. "Не думаю, что в понедельник надо ждать каких-то фейерверков от Мэй, - считает ее бывший советник Крис Уилкинс. - Скорее всего, она скажет, что "провела конструктивные консультации со всеми, кто был готов к диалогу".

Между тем полиция расследует взрыв автомобиля возле здания суда в североирландском Лондондерри. На месте инцидента были обнаружены следы взрывчатки. Эксперты опасаются, что на фоне перипетий с "брекзитом" обострение ситуации в этой части Соединенного Королевства может стать серьезным вызовом для властей.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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