Пакьяо защитил титул чемпиона мира WBA и хочет реванша с Мэйвезером

Филиппинец Мэнни Пакьяо сохранил пояс регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA regular) в полусреднем весе (до 66,6 кг).

В титульном бою, проходившем в Лас-Вегасе, единогласным решением судей 40-летний боксер одолел Эдриена Бронера - 117:111, 116:112, 116:112. Это была первая защита Пакьяо.

Кстати, Бронер с итогом поединка не согласился. По его мнению, сопернику присудили победу, чтобы организовать Пакьяо бой с Флойдом Мейвезером.

"Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся на ринг и мы подеремся", - подтвердил эти слухи сам "Пак Мэн". Напомним, один раз Пакьяо и Мейвезер уже встречались в 2015 году, и тогда по итогам 12 раундов сильнее был последний. В том же году Мейвезер объявил о завершении боксерской карьеры. Что не мешает ему периодически проводить выставочные бои.