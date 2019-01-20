Пакьяо защитил титул чемпиона мира WBA и хочет реванша с Мэйвезером

Новости

Умер агент ЦРУ из "Операции "Арго" Тони Мендес 20:23
Арктический холод надвигается на Москву 19:59
81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались 19:45
Трамп пошутил о глобальном потеплении в США 19:41
Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам 18:32
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал на Australian Open 18:27
Названы самые популярные на Западе советские фильмы 18:26
На Южном Урале перевернулся микроавтобус: пострадали 11 человек 18:22
Арктический воздух принесет в Москву 25-градусные морозы 18:19
Умер продюсер "Рэмбо", "Терминатора" и "Красной жары" 18:09
Посол Беларуси: Москва и Минск урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере 17:52
В Чечне без света остались более 120 тысячи человек 17:52
Внедорожник упал с третьего этажа парковки в Подмосковье 17:43
Пройс выиграла женский масс-старт в Рупольдинге 17:38
В Перми семь человек отравились угарным газом 17:37
Дмитрий Чернышенко: КХЛ не планирует менять формат Матча звезд 17:31
Майкла Джексона вновь обвинили в педофилии 17:17
Хоррор-антология "Нулевой канал" закрывается после четырех сезонов 17:07
В Ленобласти один человек погиб и трое пострадали в ДТП 17:03
В Марий Эл совершил жесткую посадку легкомоторный самолет 17:00
Российский актер и певец Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде 16:59
В ДНР задержан пьяный украинский силовик, нападавший в одиночку 16:45
Минобороны РФ раскрыло подробности израильской атаки по Сирии 16:39
"Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко нашла нового мужа "в астрале" 16:36
Хоккеисты "Сибири" с гитарами исполнили "Батарейку" в метро 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
20.01.2019 19:25
Рубрика: Спорт

Мэнни в форме

Пакьяо защитил титул чемпиона мира WBA и хочет реванша с Мэйвезером
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск №7769 (11)
Филиппинец Мэнни Пакьяо сохранил пояс регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA regular) в полусреднем весе (до 66,6 кг).

В титульном бою, проходившем в Лас-Вегасе, единогласным решением судей 40-летний боксер одолел Эдриена Бронера - 117:111, 116:112, 116:112. Это была первая защита Пакьяо.

Российская лыжница Непряева выиграла две медали на этапе Кубка мира

Кстати, Бронер с итогом поединка не согласился. По его мнению, сопернику присудили победу, чтобы организовать Пакьяо бой с Флойдом Мейвезером.

"Скажите Мейвезеру, чтобы он вернулся на ринг и мы подеремся", - подтвердил эти слухи сам "Пак Мэн". Напомним, один раз Пакьяо и Мейвезер уже встречались в 2015 году, и тогда по итогам 12 раундов сильнее был последний. В том же году Мейвезер объявил о завершении боксерской карьеры. Что не мешает ему периодически проводить выставочные бои.

Спорт Бокс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Методику классификации гостиниц утвердят через два месяца
Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине
Россия построит "Союз" для полетов к Луне на свои средства
Певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни
Мария Шарапова завершила борьбу на Australian Open