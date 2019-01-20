Первых туристов отправят к орбите уже в этом году

Полет к звездам для космического туриста будет длиться около 15 минут, в невесомости человек сможет провести примерно 4 минуты.

Об этом "Российской газете" рассказал гендиректор Космокурса Павел Пушкин. Компания обещает туристам полеты к орбите в 2025 году. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что уже в 2020 году можно будет доставлять космических туристов на Международную космическую станцию "быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя".

Тем временем, две американские компании уже начали продажу билетов на свои суборбитальные запуски. Цена для одного космического туриста составит 200-300 тысяч долларов. Суборбитальные полеты отличаются от орбитальных, как автомобили, движущиеся со скоростью 50 километров в час и разгоняющиеся до 200 километров за минуты, отмечают эксперты. Орбитальная скорость очень высокая - примерно 28 тысяч километров в час, или 7,8 тысячи метров в секунду, она позволяет долго оставаться на орбите, делая при этом полет технически сложным и дорогим.

Цена одной "поездки" в космос составит 200-300 тысяч долларов. Россияне обещают доставлять туристов на высоту до 200 километров на 15 минут

Суборбитальная скорость в разы меньше - от тысячи метров в секунду - выводит аппарат за пределы атмосферы и возвращает на землю через несколько минут после выключения двигателя. Суборбитальные аппараты проще, дешевле, многоразового использования. Именно поэтому они позволяют сделать космический туризм массовым в перспективе.

Россияне обещают доставлять туристов в космос за те же деньги, что и американцы, но на высоту в два раза больше - до 200 километров, пояснил Павел Пушкин. Испытывать невесомость при этом можно будет в два раза дольше.

"Туристы в космос уже летали, - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - Правда, то были полноценные орбитальные полеты на несколько суток, и стоило это десятки миллионов долларов. Один из таких туристов сделал своей компании хорошую рекламу и окупил расходы на полет".

Сейчас, добавил Юрий Барзыкин, речь идет о непродолжительных полетах, которые гораздо дешевле. "Такой туризм действительно может стать массовым в отдаленной перспективе. Пока же набирают популярность экскурсионные туры к местам запуска ракет", - уточнил эксперт.

Космический туризм - дело затратное, не только для путешественников, но и для организаторов, отметил в разговоре с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. "Позволить себе это могут компании в качестве дополнительной опции к основной деятельности. Плюс не стоит забывать, что космос - это хорошая реклама для компании. Но, конечно, впечатляет, что то, что казалось еще невероятным несколько лет назад, становится реальностью, почти сбывшейся мечтой", - рассказал Дмитрий Горин.

По оценке Павла Пушкина, российский проект космического туризма может окупиться в среднем за десять лет при условии, что в год в космос будут отправляться не менее 700 туристов, когда все выйдет на полную мощность. "Пока мы планируем делать два пуска в неделю с экипажем в шесть человек", - уточнил он.

При этом серьезных ограничений по здоровью для пассажиров суборбитальных полетов ввиду относительно невысокой скорости нет. "Ограничения примерно такие, как для пассажиров самолетов или посетителей сложных аттракционов. Тренировочные испытания успешно проходили даже 80-летние люди", - рассказал Павел Пушкин.