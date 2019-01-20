Певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни

Врачи поставили на Андрее Губине крест из-за тяжелого заболевания. Об этом сам певец рассказал в эфире программы "Сегодня вечером".

"На меня врачи уже давно рукой махнули, - сказал артист. - По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается".

Губин признался, что "болячки преобладают в его жизни". Именно по этой причине он старается избегать публики.

Певец живет в Уфе и не работает, однако рассчитывает продолжить карьеру. У него есть средства, заработанные в прошлые годы. Однако накоплений, по словам Губина, хватит примерно на десять лет.

По данным СМИ, певец покинул сцену из-за неврологического заболевания, вызывающего спазмы мышц лица и глаз.