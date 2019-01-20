Полиция обнаружила признаки теракта во взрыве в Северной Ирландии

Полиция Северной Ирландии расследует версию о теракте в связи со взрывом автомобиля припаркованного у здания местного суда в городе Лондондерри. Сам взрыв произошел ночью, когда вокруг никого не было, поэтому обошлось без жертв.

На возможность теракта указывают обнаруженные криминалистами следы взрывчатки.

Министр иностранных дел Республики Ирландия Саймон Коувени написал в своем Twitter, что для тех, кто намерен вновь ввергнуть Северную Ирландию в пучину насилия, не может быть никаких оправданий.

Многие эксперты высказывают опасения, что "ирландский вопрос" может обостриться на фоне Brexit и после выхода Соединенного королевства из ЕС. Кстати, конфликт в Северной Ирландии, унесший множество жизней, начался в 1969 году как раз с манифестаций в Лондондерри.