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Рубрика: Власть

Правительство предложило скорректировать жилищные нормы военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Нормы предоставления постоянного жилья кадровым офицерам, прапорщикам и контрактникам, предусмотренные в законе "О статусе военнослужащих", будут скорректированы по решению Конституционного суда РФ. КС еще в июле прошлого года указал на правовую коллизию, которая имеется в этом документе.

Там сказано, что военным профи, участвующим в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения, выделяются средства на строительство или приобретение крыши над головой. Однако на них и их родственников другие виды установленных законом жилищных норм не распространяются. Потому военнослужащий, заключивший первый контракт до 1 января 2005 года, с момента вступления в армейскую ипотеку его супруга или супруга, который тоже носит погоны, утрачивает право льготного получения жилья.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Проще говоря, если один член семьи до 2005 года стоял в очереди на получение от ведомства квартиру и жилищный сертификат, а второй стал участником ипотеки и в рамках этой программы купил жилплощадь, шанс стать обладателями еще одной квартиры супруги теряют. Военным очередникам со стажем такая практика  показалась ущербной, и они обратились в Конституционный суд за разъяснениями.

Рассмотрев эти жалобы, КС признал: прописанная в законе жилищная норма ставит некоторые военные семьи в неравное положение с теми, кто не состоит в браке с участниками ипотечной программы.

Чтобы устранить эту юридическую коллизию Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий закон "О статусе военнослужащих". Согласно документу, военные профи, заключившие первый контракт до 1 января 2005 года, не теряют право на получение собственного жилья, даже если их супруги являются участниками военно-ипотечной программы и с ее помощью могут купить квартиру.

По данным ФГКУ "Росвоенипотека", к 2018 году участниками этой программы были более 437 военнослужащих различных силовых ведомств России. Почти половина из них за счет ипотечных средств ипотеки уже приобрела собственное жильё.

Власть Безопасность Армия Судебная власть Конституционный суд Квартиры для военных
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