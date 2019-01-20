Правительство предложило скорректировать жилищные нормы военнослужащих

Нормы предоставления постоянного жилья кадровым офицерам, прапорщикам и контрактникам, предусмотренные в законе "О статусе военнослужащих", будут скорректированы по решению Конституционного суда РФ. КС еще в июле прошлого года указал на правовую коллизию, которая имеется в этом документе.

Там сказано, что военным профи, участвующим в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения, выделяются средства на строительство или приобретение крыши над головой. Однако на них и их родственников другие виды установленных законом жилищных норм не распространяются. Потому военнослужащий, заключивший первый контракт до 1 января 2005 года, с момента вступления в армейскую ипотеку его супруга или супруга, который тоже носит погоны, утрачивает право льготного получения жилья.

Проще говоря, если один член семьи до 2005 года стоял в очереди на получение от ведомства квартиру и жилищный сертификат, а второй стал участником ипотеки и в рамках этой программы купил жилплощадь, шанс стать обладателями еще одной квартиры супруги теряют. Военным очередникам со стажем такая практика показалась ущербной, и они обратились в Конституционный суд за разъяснениями.

Рассмотрев эти жалобы, КС признал: прописанная в законе жилищная норма ставит некоторые военные семьи в неравное положение с теми, кто не состоит в браке с участниками ипотечной программы.

Чтобы устранить эту юридическую коллизию Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий закон "О статусе военнослужащих". Согласно документу, военные профи, заключившие первый контракт до 1 января 2005 года, не теряют право на получение собственного жилья, даже если их супруги являются участниками военно-ипотечной программы и с ее помощью могут купить квартиру.

По данным ФГКУ "Росвоенипотека", к 2018 году участниками этой программы были более 437 военнослужащих различных силовых ведомств России. Почти половина из них за счет ипотечных средств ипотеки уже приобрела собственное жильё.