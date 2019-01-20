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Рубрика: Экономика

Как пекутся цены

Продукты начали год подорожанием
Текст: Алена Узбекова
В России отмечено подорожание отдельных товаров в торговых сетях, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птицу, сахар, яйца и плодоовощную продукцию", - сказал он в кулуарах Международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя" в Берлине. Одновременно министр подчеркнул, что сильного роста цен у производителей нет.

По итогам 2018 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 4,3 процента против 2,5 процента годом ранее. Рост цен на продукты дошел до отметки в 4,7 процента, больше всего подорожали сахар - 28,3 процента и яйца - 25,9 процента.

Фото: Pixabay
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Однако эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание продовольствия. Причем потребительские цены на отдельные продукты до весны могут вырасти на 10 процентов, сообщил "РГ" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Цены на муку и продовольственную пшеницу достигли исторических максимумов еще осенью 2018 года, напоминают в ИКАР. "Косвенно это может привести к увеличению стоимости продовольствия, в котором содержатся мука и зерно. Но есть и масса других факторов, которые эти тенденции смягчают или усиливают. Например, увеличение НДС. Рост расходов на транспортировку продовольствия, логистику, тарифы, зарплату. Все это влияет на продовольственные цены не меньше, чем сырьевая составляющая", - отметил Дмитрий Рылько. Эксперт добавил, что возможное подорожание будет растянуто во времени, плюс есть надежды на хороший урожай, поэтому потребители особо рост цен не почувствуют. "Надеюсь, все уложится в десять процентов", - уточнил Рылько.

Драйверами роста цен на зерно стали южные регионы, Центральный и Северо-Западный округа

По данным ИКАР, внутренние цены на зерно выросли в первую очередь из-за активного экспорта, обусловленного возросшей мировой стоимостью и курсовыми колебаниями, а также высокого спроса на пшеницу всех классов со стороны животноводческого и птицеводческого секторов, которые уже осенью испытывали дефицит сырья ввиду недостаточного предложения зерна к продаже. "Драйверами роста цен на зерно были регионы Юга России, а также Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где ценовые индексы самые высокие в стране", - отметили в ИКАР.

Укрепление цен на зерно, повышение НДС на услуги, а также тарифов ЖКХ вызвали новый виток ценового роста на муку уже в начале 2019 года. "В итоге в первой половине января цены производителей и оптовых компаний на пшеничную муку практически во всех регионах превысили предыдущие ценовые максимумы 2016 года. На ржаную муку в ряде регионов также были зафиксированы новые исторические рекорды", - сообщили в ИКАР. При этом, несмотря на весьма резкий рост цен, маржинальность мукомольного производства пока на невысоком уровне в связи с опережающим ростом цен на зерно.

Тем не менее эксперты не связывают подорожание муки с конечной стоимостью хлеба. "Зависимости цен на печеный хлеб от стоимости зерна и муки, в общем-то, не существует, - отметил в беседе с "РГ" гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко. - Сейчас на конечную стоимость продуктов влияют не отраслевые факторы, а в большей степени инфраструктурные, прежде всего издержки производства, переработки, логистики, маркетинга. Они растут быстрее, активнее, чем цены на зерновые".

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты
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