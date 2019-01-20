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20.01.2019 17:38
Рубрика: Спорт

Пройс выиграла женский масс-старт в Рупольдинге

Текст: Илья Соболев

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей женского масс-старта в рамках пятого этапа Кубка мира, проходившего в Рупольдинге.

Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Логинов - 17-й

Она стала одной из четырех участниц, сумевших пройти четыре рубежа без промахов. Безупречна в стрельбе была также норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд. Эти две девушки и разыграли между собой "золото". На финише чуть быстрее, на две десятых секунды, оказалась Пройс. Третье место у словачки Паулины Фиалковой (+15,1).

Наши девушки, увы, в итоговом протоколе оказались далеко от медалей. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 17-й (+1:07.1), Ирина Старых 18-й (1:09,4), Светлана Миронова - 20-й (1:28,4). Евгения Павлова хоть и не допустила ни единого промаха, была крайне медленна на дистанции и завершила гонку лишь 28-й (+3:17,5).

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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