Арктический холод надвигается на Москву

Крещенские морозы приходят в столичный регион с опозданием на несколько дней.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в понедельник, 21 января, будет еще не очень холодно: днем облачно и небольшой снег. Температура минус 6-8 в Москве и минус 6-11 градусов по области.

С 22 января начнется довольно резкое похолодание: ночью минус 12-17 градусов, днем минус 9-14, возможен небольшой снег. 23 января тоже небольшой снег, ночью до минус 20 градусов. Днем минус 10-15 градусов.

Такая погода сохранится до конца следующей недели - вплоть до выходных. Это на пять градусов холоднее нормы, отметила синоптик.

Она также напомнила, что резкие перепады температуры: от оттепели, которая наблюдалась в минувшую пятницу, до холодов - особенно опасны для детей и пожилых людей. У одних организм еще не приспособился к перепадам давления, а у вторых уже с трудом привыкает. Поэтому нужно тщательно следить за здоровьем.

Всю неделю давление в столичном регионе будет довольно низким, что не добавит бодрости метеозависимым людям.