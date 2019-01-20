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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Танцы на 10 суток

Блогеров, перекрывших Новый Арбат, арестовали
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7769 (11)
Перекрытие Нового Арбата ради съемок клипа закончилось для блогеров Карины Лазарьянц и Давида Манукяна административным арестом - Пресненский районный суд столицы приговорил их к 10 суткам. Интересно, что опасную выходку осудили не только власти, но и многие подписчики блогеров, написавшие об этом в соцсетях.

Напомню, скандал разгорелся 17 января, когда блогеры выложили в Сеть клип на новую песню, где они танцуют на фоне перекрывших Новый Арбат дорогих иномарок. Закрытыми для движения оказались три полосы, что вызвало довольно серьезную пробку - на видеозаписях легко расслышать, как недовольные водители сигналят, увидев реальную причину затора. В самом начали ролика блогеры обсуждают с командой, что перекроют именно три полосы, а в случае приезда полиции бросят автомобили и разбегутся в разные стороны. Разговор об этом идет как о невинном веселом развлечении, вреда от которого никому быть не может.

Закрытыми для движения оказались три полосы магистрали

В столичном управлении ГИБДД сразу после появления видео начали проверку и установили личности нарушителей, а уже на следующий день блогеры оказались в полиции и в суде. Видеозаписи и фотографии о происходящем Давид Манукян выкладывал в Instagram даже из полицейской машины, а еще успел попрощаться с подписчиками перед арестом. Карина Лазарьянц тоже пообещала поклонникам написать, как только окажется на свободе, - произойдет это в конце января.

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В столичном центре организации дорожного движения действия блогеров назвали глупой выходкой, такого же мнения оказались и многие автолюбители и пользователи Сети - негативных комментариев в соцсетях большинство.

Виновными блогеров признали по статье 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

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