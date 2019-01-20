Три несчастных случая подряд при катании на ватрушках произошли в Подмосковье за одну неделю. 12-летняя жительница Дмитрова сломала ногу. В Королеве пострадала 13-летняя девушка - у нее диагностирован перелом позвоночника. Но больше всего не повезло 28-летнему жителю Одинцовского района - для него безобидное катание на ватрушке закончилось смертью.

Парадокс, но самой легкой в данном случае травмой отделалась юная катальщица, пришедшая с ватрушкой на склон, с которого катание запрещено. Даже табличка, информирующая об этом, была установлена.

Взрослым садиться в ватрушку в принципе не стоит

Одинцовскому катальщику, как говорят очевидцы, просто не повезло. На горе, с которой он съехал, запрещающих табличек не было, но в процессе движения ватрушку закрутило и вынесло прямо на дерево. На серьезной скорости мужчина врезался в него. К сожалению, головой. Получил перелом основания черепа и закрытую черепно-мозговую травму и умер по пути в больницу. Самое ужасное, что все это произошло на глазах его маленькой дочки.

А девушка из Королева воспользовалась специальной трассой, оборудованной именно для катания на ватрушках. Но что-то пошло не так - опять же на скорости она вылетела из ватрушки и сломала несколько позвонков.

"Катание на ватрушках - не самый опасный вид зимнего отдыха, гораздо больше травм фиксируется от горных лыж и сноуборда. Да и на обычной ледянке, которая не амортизирует на кочках так, как ватрушка, проще травмировать межпозвоночный диск", - рассказал "РГ" профессор кафедры травматологии и ортопедии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Игорь Дорожко. Другое дело, что и ватрушками нужно пользоваться правильно. Прежде всего, идти имеет смысл лишь в цивилизованные места для спуска, где нет деревьев и строений, в которые можно врезаться. Спуск должен быть ровным, без ям и холмов, на которых ватрушка может подпрыгнуть так, что наездник из нее вылетит.

И если, говоря о детях, Дорожко советует надеть им шлем и поставить в конце горки ловца, то взрослым садиться в ватрушку он в принципе не рекомендует. Особенно после 50 лет, когда и костная ткань уже не такая крепкая, и сердечно-сосудистая система начинает сдавать. У ватрушки есть еще одно небезопасное свойство - она развивает скорость тем большую, чем тяжелее человек, севший в нее.

В этом году, по прогнозам Дорожко, зимних травм в Московском регионе будет больше, чем в прошлом. "Зима такая стоит - более снежная и устойчивая, дней, когда можно с комфортом проводить время на улице, уже было больше, чем в прошлом году", - объясняет эксперт.