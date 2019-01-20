Следственный комитет РФ на своем сайте разместил для массового зрителя целый фильм о том, как живут некоторые чиновники. На ролике виден огороженный лесной массив, из тех, что измеряется не сотками, а гектарами. На участке - кирпичный особняк и хозяйственные постройки. Таковы владения экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Ему, по данным следствия, принадлежат 565 земельных участков и 22 машины.

Следователи обвинили бывшего чиновника в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации денег, полученных в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Съемка не только позволяет разглядеть добротный кирпичный особняк, окруженный сосновым бором. Можно заглянуть и в дом, посмотреть гостиную, спортзал с тренажерами и даже солидный гардероб Шестуна.

СК уверяет: за четыре года ему и сбежавшим коммерсантам Борису Криводубскому и Сергею Самсонову удалось незаконно приобрести четыре земельных участка площадью 10 га. Ущерб муниципального бюджета от этой операции, по подсчетам следствия, - более 62 млн руб.

Мошенники придумали такую преступную схему. Сначала земля сдавалась в аренду подконтрольной фирме. После этого на ней появлялась небольшая хозпостройка. Затем строение оформляли в собственность, после чего искусственно создавались основания для приобретения земли по льготной цене, которая была в десятки раз ниже рыночной. Таким образом бизнесмены и экс-глава Серпуховского района приобрели паи на 628 тыс. руб. Части купленных участков они продали за 160 млн рублей.

По заявлению надзорного органа, большая часть имущества экс-главы Серпуховского района была оформлена на его родных и близких. Выяснилось, что многие родственники фигурантов уголовного дела даже не знали, сколько конкретно на них оформлено такой собственности.

- В ходе проверки установлено, что на мать Шестуна зарегистрировано 19 объектов недвижимости на 82 млн рублей. На тестя и тещу - 12 объектов имущества стоимостью 33 млн рублей при официальном доходе 9 млн рублей за 15 лет, - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, экс-чиновник также является владельцем парк-отеля "Дракино" кадастровой стоимостью 250 млн рублей и базы отдыха "Медвежья берлога" стоимостью 24 млн рублей. "Как только прокуратура начала полноценную проверку, была предпринята попытка продать эти объекты почти за 1,7 млрд рублей, - отметил Куренной. - На одного из основных соратников Шестуна по фамилии Криводубский и на его жену зарегистрированы 313 объектов недвижимости общей стоимостью 290 млн".

Между тем за 15 лет, что Шестун возглавлял Серпуховской район, официальный доход его семьи составил 15,9 млн рублей.

Напомним, Александр Шестун был задержан, а позже арестован летом 2018 года. По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно передал частной компании четыре земельных участка в Серпуховском районе. Потерпевшей была признана администрация района.

Шестун называет дело заказным. А следователи уверяют: он, Криводубский и Самсонов, а также их родственники владеют имуществом на сумму около 2,2 млрд рублей, что явно не соответствует их реальным доходам. В прокуратуре готовят материалы в суд, чтобы перечисленное добро пошло в доход государству.