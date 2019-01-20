Какие проблемы поможет решить Год театра

Указом президента РФ 2019 год объявлен в России Годом театра. Во Владивостоке заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин объявили о старте крупнейшего проекта Года театра - Всероссийского театрального марафона, который будет проходить в течение всего 2019 года во всех 85 регионах России.

Министр культуры Владимир Мединский на открытии сказал о том, как важно "уделить внимание развитию инфраструктуры театров".

За год российские театры, между прочим, посетили почти 40 миллионов зрителей - что сопоставимо с аудиторией кинотеатров.

"Открывается марафон здесь, во Владивостоке, а завершится в ноябре в Калининграде, - сказала Ольга Голодец, возглавившая оргкомитет по проведению в России Года театра. - Мы ожидаем, что с учетом тех людей, которые будут смотреть спектакли с помощью цифровых технологий, события театрального марафона охватят более 30 миллионов зрителей...

Россия - страна великой культуры, и театр - это одно из наших национальных культурных достояний".

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин прежде всего с Годом театра поздравил зрителей: "Чтобы сделать этот праздник, мы готовились к нему долго. Пытались все учесть и, надеюсь, учли, хотя, надо думать, прибавятся какие-то вещи, которые будем решать все вместе в течение этого года.

Это праздник не только театра, не только актеров и тех, кто работает на всех сценах по всей стране. Прежде всего, Год театра - это год зрителя. Я вам желаю полюбить театр так же, как и любите все вы своих детей".

На мероприятия Года театра выделено полтора миллиарда рублей. Сумма впечатляет - хотя, конечно, и ее не хватит для решения всех проблем. Но это средства прямого федерального субсидирования.

- Помимо этого есть финансирование со стороны регионов, есть отдельный раздел, посвященный развитию театров в национальном проекте "Культура", - напомнил Владимир Мединский. - Дополнительно детским и взрослым драматическим музыкальным театрам будут предоставлены гранты на ремонт и развитие инфраструктуры на ближайшие пять лет в рамках соответствующего нацпроекта.

Как рассказала и. о. директора регионального департамента культуры Анна Гоголева, в серьезной реконструкции, на которую, согласно проектно-сметной документации, потребуется больше миллиарда рублей, нуждается Приморский драматический театр имени Горького. Капитальный ремонт также необходим театру молодежи, а театр кукол, арендующий помещение, вообще нуждается в собственном здании.

Это праздник не только театра, не только актеров и тех, кто работает на всех сценах по всей стране. Прежде всего, Год театра - это год зрителя

Владимир Мединский посоветовал подготовить необходимые документы, отметив, что приоритет в получении средств будет у тех учреждений, которые действительно востребованы у зрителей и которые при получении финансирования могут качественно улучшить уровень своей работы.

Претендовать на поддержку могут и приморские театры.

Не исключено, что вскоре в региональных театрах станет больше народных и заслуженных артистов.

Тема, поднятая министром культуры Хабаровского края Александром Федотовым, близка и другим регионам Дальнего Востока. Федотов посетовал, что региональные артисты, в отличие от деятелей культуры Москвы и Санкт-Петербурга, крайне редко получают почетные звания.

"Нужно подумать о разумном квотировании, - также заявил Мединский. - Я считаю, что крен должен быть в пользу регионов, поскольку для работы здесь должна быть дополнительная мотивация".

Подтверждением тому, что культурной жизни регионов уделяется все больше внимания, стало начало строительства во Владивостоке музейного и театрально-образовательного комплексов. Сейчас идет демонтаж старого здания музея, вместо которого появится уже целый музейный комплекс, который объединит филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, концертный зал на тысячу мест и гостиничный комплекс Мариинского театра. Открыть объект планируется 1 января 2024 года.

На острове Русский создадут театрально-образовательный комплекс - здесь разместится хореографическая академия, средняя специальная музыкальная и образовательная школы, интернаты и общежития для учащихся и сотрудников.

Открытие намечено на 2020 год.

Символ Года театра из рук Ольги Голодец принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"В новом статусе дальневосточной столицы Владивосток первым из городов страны проводит мероприятие, посвященное открытию театрального года в России, - сказал губернатор Приморья. - Это уникальный культурный проект, и гостеприимная Приморская сцена Мариинского театра объединила талантливых режиссеров, актеров, театральных деятелей и творческую интеллигенцию.

Я надеюсь, что как можно большее количество людей сможет прикоснуться к прекрасному, а Владивосток в очередной раз подтвердит свое высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока".

Уже 19 января начались марафонские "Большие гастроли" 2019 года: Приморский краевой драматический театр им. Горького отправится в Хабаровск, артисты Хабаровского краевого театра драмы и комедии поедут в Южно-Сахалинск, оттуда труппа Чеховского центра отправится на Камчатку и так далее, по цепочке - до Калининграда...

Справка "РГ"

В первый день марафона после вручения символа Года театра на Приморской сцене Мариинского театра показали балет "Спящая красавица" на музыку Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа. В фойе на одиннадцати интерактивных экранах шли фильмы о театрах Дальнего Востока. На нескольких этажах Приморской сцены Мариинки разместились выставки "История русского театра" и "Театры Дальнего Востока", подготовленные Музеем им. Бахрушина, а также фотовыставка "Театр в объективе ТАСС" - театральные фотохроники разных лет.

В краевом драмтеатре директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок провел "круглый стол" и мастер-класс по театральному менеджменту. В Приморской филармонии худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман и худрук Театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян встречались с руководителями музыкальных театров округа, студентами и преподавателями Приморского краевого колледжа искусств и Дальневосточного государственного института искусств. Председатель СТД Александр Калягин провел совещание с членами Союза театральных деятелей РФ Дальневосточного округа, а в Дальневосточном институте искусств со студентами и преподавателями встретился ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

30 Миллионов человек посмотрят спектакли театрального марафона в этом году

Актер Сергей Гармаш выступал перед моряками Тихоокеанского флота, балерина Илзе Лиепа дала показательный урок в филиале хореографической Академии имени Вагановой. Директор Театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов в Приморском музее им. Арсеньева выступил главным экспертом на "круглом столе" "Сохранение культурного наследия" и презентовал журнал "Сцена".