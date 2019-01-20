Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку

Специалисты Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили на Курильском озере возле кордона "Озерной" медведя, который к середине января до сих пор не впал в зимнюю спячку. Вместо этого, пока еще нерестится нерка, зверь предпочитает вдоволь полакомиться рыбкой.

Сотрудники заповедника написали о мишке-обжоре в своем Instagram, назвав его вторым Жруном. Номер два присвоили, потому что такое прозвище в апреле уже получил другой обитатель охраняемой территории - самый упитанный за всю историю наблюдений белек.

Историю о медведе Жруне стали активно обсуждать. Одни писали в комментариях, что тоже любят рыбу. Другие стали переживать, успеет ли теперь зверь выспаться.

Эксперты пояснили, что медведи впадают в спячку не для того, чтобы отоспаться, а от недостатка еды.

"Пока есть корм, нет нужды идти в берлогу. Медведи и так спят, когда им это нужно. Рыба нерестится в Курильском озере до конца февраля-начала марта. Потом можно уже залечь в берлогу ненадолго и переходить на другие корма", - отмечают специалисты.