Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку

Специалисты Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили на Курильском озере возле кордона "Озерной" медведя, который к середине января до сих пор не впал в зимнюю спячку. Вместо этого, пока еще нерестится нерка, зверь предпочитает вдоволь полакомиться рыбкой.
Сотрудники заповедника написали о мишке-обжоре в своем Instagram, назвав его вторым Жруном. Номер два присвоили, потому что такое прозвище в апреле уже получил другой обитатель охраняемой территории - самый упитанный за всю историю наблюдений белек.
Историю о медведе Жруне стали активно обсуждать. Одни писали в комментариях, что тоже любят рыбу. Другие стали переживать, успеет ли теперь зверь выспаться.
Эксперты пояснили, что медведи впадают в спячку не для того, чтобы отоспаться, а от недостатка еды.
"Пока есть корм, нет нужды идти в берлогу. Медведи и так спят, когда им это нужно. Рыба нерестится в Курильском озере до конца февраля-начала марта. Потом можно уже залечь в берлогу ненадолго и переходить на другие корма", - отмечают специалисты.
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Помните самого толстого белька с острова Уташуд, которому сотрудники заповедника в шутку дали имя Жрун? (пост за 15 апреля 2018 года). На Курильском озере возле кордона "Озерной" объявился Жрун-2🐻 Это медведь, который, несмотря на середину января, до сих пор не залёг в спячку. Просто пока нерестится нерка, он ест). ❗Напомним, это не шатун, а обычный, здоровый зверь, который любит рыбку.❗ . Благодарим за снимок Константина Лукашевского @lukashevskiy_kostya . #kronoki #yuzhno_kamchatsky_sanctuary #kronotskyreserve #kamchatka #wildnature #animals #bears #glutton #южнокамчатскийзаказник #кроноцкийзаповедник #камчатка_заповедная #дикаяприрода #обжора #животныймир #медведь #жрун #жрун_2 #🐻