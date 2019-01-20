Подготовка комплексного технико-экономического обоснования проекта развития транспортных коридоров в Приморье может быть завершена в ближайшее время.

Такие договоренности были достигнуты по итогам встречи вице-премьера правительства Юрия Трутнева с руководством компании China Communications Construction Company (СССС) на полях IV Восточного экономического форума в сентябре этого года. Как сообщили в пресс-службе минвостокразвития, "речь идет о подготовке комплексного ТЭО проекта, включая разработку юридической и финансовой структуры, определение вариантов строительства новой и реконструкции действующей инфраструктуры, а также разработку банковского технико-экономического обоснования".

Международные транспортные коридоры, которые проходят по территории Приморского края, - важнейший инструмент реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. Развитие МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" обеспечивает северо-восточным китайским провинциям Хэйлунцзян и Цзилинь кратчайший выход к морским портам на юге Приморья, сокращая сроки транспортировки грузов, в том числе в южные провинции КНР, и оптимизируя логистику перевозок. Проект включен в Программу развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке на 2018-2024 годы.

Финансово-экономическая модель формирования приморских МТК подготовлена компанией McKinsey и утверждена российским правительством в декабре 2016 года. Потенциал транзитных грузоперевозок из двух провинций, по оценкам консалтинговой компании, составляет около 45 миллионов тонн. Документ предусматривает модернизацию приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, а также значительное упрощение приграничных процедур.

Меморандум о сотрудничестве в области развития МТК был подписан 4 июля 2017 года во время рабочего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны договорились оказывать содействие в развитии инфраструктуры МТК, обеспечить "бесшовный" режим транзита, поддерживать строительство логистических парков и стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции. Выйти на этап подписания межправительственного соглашения о совместном развитии МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" в 2018 году, как прогнозировали тогда в минвостокразвития, из-за большого объема согласований не удалось.

К 2030 году проектная мощность зернового терминала морского порта Зарубино составит 33,5 млн тонн в год

В ноябре 2017 года на XXII регулярной встрече глав правительств России и Китая стороны договорились, что детальное ТЭО проекта выполнит China Communications Construction Company. Прошлой зимой 25 специалистов из компании побывали в Приморье и провели полевой аудит, а в апреле представили минвостокразвития предварительное технико-экономическое обоснование. Получив замечания и пожелания российской стороны, китайская корпорация готовит комплексное ТЭО проекта и схему его финансирования. Ожидается, что работа будет вскоре готова.

О том, на каком этапе находится проект и каковы прогнозные цифры по объему транзитных грузов, участникам XI Международного форума "Транспортный потенциал", который прошел в сентябре в Санкт-Петербурге, рассказал начальник отдела международных транспортных коридоров Минвостокразвития России Олег Рой.

- В июле 2018 года на рабочей встрече делегации министерства с Комитетом по развитию региона Тумыньцзян при правительстве провинции Цзилинь мы зафиксировали договоренности о долгосрочных (до 2030 года) перевозках транзитных грузов по МТК "Приморье-2" в размере до 30 миллионов тонн в год, - сообщил он.

С 26 октября 2017 года действует новая технологическая схема перемещения транзитных грузов по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" без досмотра в железнодорожных пунктах пропуска Махалино и Пограничный. Грузы сразу следуют в морские пункты пропуска Зарубино, Посьет или во Владивосток, Восточный или Находку. Там происходит их оформление для отправки за пределы таможенной территории ЕАЭС. Если не зафиксировано фактов нарушения, продолжительность пропуска транзитного грузового поезда из КНР через границу не превысит одного часа.

Олег Рой привел оперативные данные по транзитным перевозкам за восемь месяцев 2018 года, подтверждающие, что скорость прохождения транзитных грузов даже выше утвержденного норматива. По МТК "Приморье-1" в направлении железнодорожный пункт пропуска Пограничный - морской пункт пропуска Восточный с января по сентябрь с.г. было перевезено 3000 контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент - условная единица вместимости. - Ред.). Их общий вес составил 33,7 тысячи тонн. При этом среднее время оформления состава - всего 39 минут.

После подписания меморандума об открытии судоходной линии Хуньчунь - Зарубино - Нинбо первым грузом стали 200 контейнеров с зерном кукурузы

По МТК "Приморье-2" грузов пока следует намного меньше, но темпы роста грузопотока и тестовых перевозок внушают оптимизм. За третий квартал 2018 года через Махалино было перевезено 322 контейнера ДФЭ с медной рудой, кукурузой, сухим молоком. Из них 198 ДФЭ - по маршруту порт Зарубино - Махалино - Хуньчунь, 124 ДФЭ - в обратном направлении. При этом время на государственный контроль транзитных контейнеров (пограничный осмотр запорно-пломбировочного устройства) на один поезд составляет 24 минуты по маршруту Хуньчунь - Зарубино, 41 минуту - по маршруту Зарубино - Хуньчунь.

В сентябре этого года между компаниями "Морской порт в бухте Троица" (Россия) и "Северо-Восточная Азия" (КНР) подписан меморандум об открытии судоходной линии Хуньчунь - Зарубино - Нинбо. Первым грузом стали 200 контейнеров с зерном кукурузы.

Как отметил Олег Рой, транспортная инфраструктура МТК "Приморье-1" почти готова: есть автомобильная дорога, строится четырехполосная дорога-дублер Владивосток - Находка - порт Восточный. Но для инвесторов более интересен коридор "Приморье-2". Он сообщил, что с российской стороны определился пул инвесторов: активное участие проявляет Управляющая портовая компания, Объединенная зерновая компания и ряд других. С китайской стороны - China Communications Construction Co., крупнейший логистический оператор в КНР China Merchants Group, сельскохозяйственные компании Joyvio Group и Juisan Group. Предварительные подсчеты говорят о том, что проект морского терминала должен окупиться за 7-8 лет.

Сдвинулось с мертвой точки и строительство новых погранпереходов, задействованных в приморских МТК. Как сообщил директор филиала "Росгранстроя" по Приморью и Сахалинской области Игорь Хрущев, "КПП "Пограничный" с пропускной способностью до 1300 машин в сутки будет сдан к середине 2019 года. Сегодня его мощность - максимум 200 машин". Сооружение КПП "Краскино" с пропускной способностью до 850 машин в сутки вместо нынешних 100 планируется завершить в конце 2019 - начале 2020 года.

Проект приморских МТК как части трансграничных транспортных коридоров Северо-Восточной Азии рассматривали участники 8-го заседания Транспортного совета РТИ, которое состоялось 20 сентября 2018 года в Пекине (КНР). Эксперты обсудили текущее состояние и перспективы создания интегрированной транспортной инфраструктуры СВА, включающей наземные и морские маршруты. Нашло поддержку предложение эксперта по транспорту из Владивостока, заместителя директора по научной работе компании "ДНИИМФ-Восточный" Михаила Холоши. Он призвал актуализировать идею МТК, предложенную почти 20 лет назад.

- Появились новые идеи и решения, дополняющие транспортные коридоры РТИ. И нам нужен ответ, как объединить интересы различных областей Китая, глобальный китайский проект "Один пояс - один путь", Евразийский экономический союз, 9 мостов Республики Корея, 8 направлений сотрудничества Японии, идеи Монголии и других стран. В транспортной сфере надо создавать интегрированную сеть мультимодальных перевозок, объединять маршруты в сеть. Новые исследования должны стать логическим и расширенным продолжением предыдущих исследований транспортных коридоров РТИ, - подчеркнул эксперт.

Справка

РТИ - Расширенная Туманганская инициатива - формат межправительственного сотрудничества четырех стран Северо-Восточной Азии: КНР, Республики Кореи, Монголии и России при участии Японии на неправительственной основе. Основные направления: транспорт, энергетика, инвестиции, туризм и окружающая среда. Руководящий орган РТИ - консультативная комиссия. Страны-участницы представлены заместителями министров профильных министерств - Минэкономразвития России, Министерства коммерции КНР, Министерства стратегии и финансов Республики Корея, Министерства финансов Монголии.

Новости

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Приморского края, китайские компании рассматривают возможность строительства в Приморье зернового терминала. Крупные китайские компании New Hope Liuhe и Ningbo Flow Supply Chain Management, расположенные в провинции Чжэцзян, намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество с Приморским краем. Особый интерес для них представляют контейнерные поставки зерна.

Мнение

Руслан Гулидов.

Руслан Гулидов, первый заместитель директора института "Востокгосплан", Хабаровск:

Долгое время МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" были не оформленными целостными проектами, а совокупностью множества инвестиционных проектов, направленных на обеспечение провоза и перевалки транзитных грузов. На их развитие смотрели как на наши региональные, в лучшем случае национальные инициативы, а в потенциальных грузоотправителях видели лишь внешних пользователей, которые почему-то никак не соглашаются на переориентацию грузопотоков через российскую территорию.

Международный транспортный коридор - это не только и не столько элементы "жесткой" инфраструктуры - дороги, порты и пр. Все это необходимо, но недостаточно для эффективной работы МТК. Важен прежде всего режим прохождения грузов, то есть "институциональная оболочка". Его состоятельность определяется тем, смогут ли страны-участницы (главный игрок тут, конечно, страна транзита) обеспечить возможность "бесшовного" прохождения грузов и их перевалки с одного вида транспорта на другой в минимально возможные сроки по конкурентоспособной стоимости. Нужно согласовать формальные пограничные и прочие процедуры в пунктах пропуска, условия въезда транспортных средств на территорию соседей, время работы досмотровых служб - одним словом, без сотрудничества с соседями МТК не развить.

Первые шаги уже делаются, коридоры приобретают статус российско-китайских проектов. Однако, думается, нужно включить в организационную рамку по разработке и реализации МТК "Приморье-1" и "Приморье-2"и другие страны, в первую очередь Японию и Республику Корея. Для обсуждения и выработки предложений по многим, в том числе и регулятивным вопросам в сфере международного транспорта, можно использовать уже имеющиеся многосторонние межправительственные форматы сотрудничества - РТИ и ЭСКАТО ООН. Международный опыт территориального развития показывает, что со временем эффективно работающие транспортные коридоры эволюционируют в торговые, а затем в индустриальные, экономические коридоры. Нам есть куда стремиться.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

Си Цзиньпин.

Китай всегда был и остается активным сторонником и участником в развитии сотрудничества на Дальнем Востоке России. Для этого у нас есть уникальные географические преимущества, поскольку Китай и Россия - крупнейшие соседи. Китай принимает участие в более чем 30 проектах в рамках территорий опережающего развития и свободных портов на Дальнем Востоке с инвестициями на общую сумму более 4 миллиардов долларов. Среди стран всего мира Китай - крупнейший торговый партнер и инвестор дальневосточных регионов России.

Из выступления на пленарном заседании IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 12 сентября 2018 г.

Владимир Путин, президент РФ:

Владимир Путин.

Чтобы наш регион мог и дальше добиваться высоких темпов роста, оставаться ключевым участником мировой экономики и торговли, он должен сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы - без санкций, запретов, политической предвзятости. Мы активно развиваем кооперационные, инвестиционные связи с Китайской Народной Республикой. Сегодня на Дальнем Востоке с участием китайских инвесторов реализуется более 30 проектов с объемом вложений порядка 200 миллиардов рублей.

Из выступления на пленарном заседании IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 12 сентября 2018 г.

Маршруты

МТК "Приморье-1" - маршрут в направлении Харбин - Муданьцзян - Суйфэньхэ/Пограничный, Суйфэньхэ/Гродеково, Дунин/Полтавка - Уссурийск - порты Владивосток/Восточный/Находка - морские линии. Является составной частью глобального коридора "Суйфэньхэ" через Монголию, Китай и РФ.

МТК "Приморье-2" - маршрут в направлении Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь/Краскино, Хуньчунь/Махалино - порт Зарубино - морские линии.